Hørte politiets skud: Mand råbte av

Det er endnu uvist, hvad der udspillede sig, da en 36-årig mand i nat blev skudt af politiet på Agermosen i et boligkvarter i Hvidovre. Manden er uden for livsfare.

Men det gik ikke stille for sig. Flere beboere fortæller til Ekstra Bladet, at de blev vækket dels af hundegøen udefra, men også af egne hunde, som pludseligt reagerede.

- Vi lå og sov, da vi vågnede ved lyden af en hund, der gøede helt vildt udenfor. Jeg tænkte først, om det var hunde, der sloges, men så hørte jeg to skud, fortæller en mandlig beboer i området. Han ønsker ikke sit navn frem og er også usikker på, om der blev skudt flere gange, men han erindrer som, at han hørte to.

Forvirret i nattens mulm og mørke strøg en tanke gennem beboerens hoved, om nogen kunne have skudt efter en ræv.

- Men det slog mig, at man selvfølgelig ikke må skyde her midt i et boligkvarter, siger han.

Manden gik ud i sin forhave og så blå blink fra en politibil og hørte nu råb og en, der skreg og klagede sig.

- Jeg hørte råb i retning af 'lig stille' og 'hold armene ud til siden', og en mand, der hylede 'av, av' og 'lad være'.

Onsdag morgen lå der på vejen en økse, flere knive og noget tøj, som blev sikret af kriminalteknikere.

Ambulance i nat på stedet. Privatfoto

Fik behandling i ambulance

Siden kom ambulance og lægeambulance, og beboeren kunne høre, at manden var bragt ind i ambulancen. Den holdt nogen tid på stedet, mens den skud-ramte fik behandling.

Boligkvarteret rummer både villaer og mindre boliger, der ligner kolonihave- og sommerhuse.

En anden beboer fortæller Ekstra Bladet, at hun og hendes familie blev vækket, fordi deres egen hund gøede. De så ude på vejen en politibil og hørte også skud., Hvor mange ønsker hun ikke at sige.

Undersøges af myndighed

Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, undersøger altid sager, når politiet affyrer skud. De oplyste tidligere i dag i en pressemeddelelse, at DUP modtog klokken 01.59 en underretning fra Københavns Vestegns Politi om, at der var blevet affyret skud mod den 36-årige.

Københavns Vestegns Politi har ingen kommentarer til episoden, hvilket er almindelig praksis, når en sag er videregivet til DUP.

Efterforskere var til stede i kvarteret det meste af formiddagen. Et par bekymrede borgere mødte op ved politiets afspærringsbånd, fordi de var bekymrede for, om en pårørende kunne være involveret i sagen. Politifolk kunne umiddelbart berolige dem.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den 36-årige skudramte mand ikke tilknytning til nogle af husene på selve vejen.

