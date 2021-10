Hørte sin vens dødsskrig: - Det er så meningsløst

KONGSBERG, NORGE (Ekstra Bladet): Thomas Nilsen hørte skriget fra sin nabo, da hun onsdag aften blev myrdet af Espen Andersen Bråthen i Kongsberg.

Tidligere havde han sludret med hende på deres gade, Hyttegata, som de så ofte gjorde.

- Jeg hørte et skrig som jeg aldrig, aldrig har hørt før i mit liv. Et skrig af desperation, af frygt, af lidelse. Det var et dødsskrig.

- Min sjæl vidste, at nu var der et menneske, der sandsynligvis ikke levede længere, fortæller Thomas Nilsen, der kort efter fandt ud af, at det var hans ven og nabo, han havde hørt skrige i hendes sidste minutter.

Thomas Nilsen studerer til dagligt. Han bor på Hyttegata, hvor der angiveligt fandt to drab sted onsdag aften. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

’Hun var et samlingspunkt’

Thomas Nilsen har kun pæne ord om sin afdøde ven.

- Hun var et menneske, der altid var i godt humør. Hun var varm, en kunstner. Alle i gaden vidste, hvem hun var. Hun var et samlingspunkt, siger han.

- Hvis du havde en dårlig dag, og du mødte hende, kunne du ikke have en dårlig dag bagefter. Det var slet og ret umuligt.

Hun ejede et lille kunsthåndværk i gaden, hvor hun også boede. Foran hendes hoveddør ligger der nu blomster og lys. I løbet af fredag formiddag afspærrede politiet igen Hyttegata og foretog nye tekniske undersøgelser af stedet, hvor hun blev dræbt.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Uretfærdigt

- Hvad tænker du om, at den person, du beskriver med så venlige ord, skulle dø på den her måde?

Thomas Nilsen kigger op i himlen.

- Der findes jo egentlig ingen ord for det. Da jeg så dødsstedet var der ekstremt meget blod. Det er mærkeligt at tænke på, at for en halv time siden snakkede jeg med dette menneske, og nu ser jeg hendes blod på gaden.

- Det er bare grimt. Det er djævelsk. Det er uretfærdigt, fordi det bare var helt tilfældigt.

En kvinde, der havde hjulpet med at forsøge genoplivning, fortalte ham, at hun havde en lang, dyb flænge hele vejen ned ad låret.

- Det er så meningsløst. Det er meningsløst, at så smukt et menneske går bort i sin bedste alder.

- Det kunne lige så godt have været mig, som det var hende. Hun var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Hun mistede livet sammen med fire andre i den danske statsborger Espen Andersen Bråthens dødsvandring gennem Kongsberg i Norge. På turen brugte han flere våben, blandt andet en bue og pil.