Hørte skud fra hotelværelset: - Man går bare i panik

Tusindvis af mennesker skulle søndag have været til den koncert med Harry Styles, der blev aflyst grundet skyderiet i Field's. Mandag glæder mange af de fans, der er kommet langvejsfra, sig til at komme hjem

Mandag formiddag er der fortsat et stort politiopbud foran Field's på Amager. Vejen er spærret i den side, hvor indkøbscentret, der søndag dannede ramme for et tragisk skyderi, ligger.

På den modsatte side af vejen kommer en kvinde gående, og kvinden, hun følges med, lægger en hånd på ryggen af hende, imens hun kigger ned i jorden.

Turister passerer tungt bevæbnede betjente, der holder vagt langs afspærringen, og forbipasserende spørger betjente til råds om omveje.

På et pressemøde mandag morgen fortalte politiet, at tre var døde efter skyderi i Field's.

Nåede ikke længere end til lobbyen

52-årige Charlotte Christensen og hendes datter Amilia Andreasen på 31 kommer gående over vejen. De tog søndag turen fra Bindelslev i Nordjylland til København for at tage til den Harry Styles-koncert, de har glædet sig til i tre år.

52-årige Charlotte Christensen og hendes datter Amilia Andreasen på 31. Foto: Linda Johansen

De nåede ikke længere end til lobbyen på hotellet, de skulle bo på, før de måtte stoppe op. Dørene var blokeret, og de blev frarådet at forlade hotellet.

- Det er frygteligt, og jeg kunne ikke have mere ondt af dem, det er sket for, og af deres familier. Det er fuldstændig frygteligt, og jeg er bare irriteret på hele situationen, siger Amilia Andreasen.

- Jeg synes jo, at det er skrækkeligt. To 17-årige... De havde hele livet foran sig. Det bliver næsten ikke værre end det. Og en 47-årig, højst sandsynligt familiefar - Prøv at tænk på de børn, der ikke får deres far hjem. Og hvad har han? Bare været inde og hente en eller anden lille ting, de lige manglede?, siger Charlotte Christensen.

De havde været i centret for at spise aftensmad bare tre kvarter før, skyderiet fandt sted.

- Man kan ikke lade være med at være taknemmelig. For det kunne have været mig selv. Men jeg har så stor medlidenhed for dem, der var der, som blev ramt, og som overværede det, siger Amilia Andreasen.

- Og da vi gik derfra... Det var jo helt vildt, hvor mange børnefamilier, der var der, tilføjer Charlotte Christensen.

Gemte sig på badeværelset

To andre fans, der tog en mor-datter-tur til København i weekenden, er 47-årige Anette og 22-årige Nicoline.

- Vi vil bare gerne hjem til Aarhus, lyder det som noget af det første, da Ekstra Bladet taler med dem foran Field's.

De to havde planlagt at gøre sig klar på hotellet for så at tage ind og spise i Field's, inden de skulle til koncert. De ændrede dog planer i sidste øjeblik og hentede i stedet take-away fra Field's på vej tilbage.

Cirka en halv time efter de kom tilbage til hotelværelset på 11. etage, hørte de skud uden for, fortæller de.

- Vi hører en masse, der råber, og folk begynder at løbe. Og så ser jeg et glimt fra et skud, siger Anette.

- Vi fløj bare ned på gulvet, og så gemte vi os på badeværelset. Jeg ved ikke, hvad man tænker..., siger hun, og hendes datter tilføjer:

- Man går bare i panik.

De to var på hotelværelset i en times tid, før de så gik ud i trappeopgangen, hvor en masse andre stod. Her fulgte nogen med i nyhederne og streamede nyhedsundsendelser. De to ønsker ikke at medvirke med billede, fordi de med egne ord har brug for at få episoden på afstand.

- Det er væmmeligt. Dagen før gik vi på næsten samme tidspunkt og shoppede derovre, ikke?, siger Anette, der også fortæller, at de har talt episoden igennem med både hinanden og familie.

Lagde en plan

20-årige Liv Kvistgaard og 19-årige Laura Eneqvist fra Aarhus havde også glædet sig til at skulle til koncert. De nåede frem til Royal Arena ved 17-tiden, og fordi internetforbindelsen var dårlig, var det først sent, de fandt ud af, hvor alvorligt det var.

- Mange af vores pårørende skrev og spurgte, om vi var okay, og vi forstod ikke helt, hvor alvorligt det var, før vi kom ud igen mellem klokken otte og ni, fortæller Liv Kvistgaard.

De var en del af de mange fans, der skulle fragtes med metro fra Royal Arena til Vanløse, og fordi det var svært at komme tilbage til Amager, endte de med at overnatte på et hotel i indre by frem for det hotel, de skulle have boet på i nærheden af koncertstedet.

- Vi føler os jo heldige. Vi sad decideret dér, hvor de siger, det foregik, kort tid før. Så det er heldigt, at vi ikke sad der længere, for så var det da gået galt, siger Liv.

De to piger sad på stolerækkerne på gulvet foran scenen, og de lægger ikke skjul på, at de var bange, da de opholdt sig i koncertsalen.

- Pludselig er der én, der skriger, og der er en boks, der ryger på jorden, så alle vender sig jo om og bliver forskrækkede, fortæller Laura.

- Ja, vi var bange.. Vi havde aftalt, hvad vi skulle gøre, hvis der blev skudt derinde. Så skulle vi lægge os ned på jorden. Det var ikke særlig rart, siger Liv.

- Nu vil vi egentlig bare gerne hjem. Vi har ikke rigtig lyst til at være herovre mere.