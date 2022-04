Holdt dansker fanget: Britisk IS-fangevogter kendt skyldig i gidseldrab

Den 33-årige brite El Shafee Elsheikh, der er kendt for at være en af Islamisk Stats fire britiske torturbødler, er torsdag kendt skyldig i alle anklager ved en retssag i USA.

En jury på 12 personer fandt Elsheikh skyldig i alle otte anklager, blandt andet gidseltagning med døden til følge og sammensværgelse om drab på amerikanske statsborgere.

Der er endnu uvist, hvornår strafudmålingen finder sted. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har de amerikanske anklagere informeret Storbritannien om, at man ikke går efter dødsstraf.

Sagen omhandlede drabene på fire amerikanske gidsler i Syrien - heriblandt journalisten James Foley.

James Foley var den første amerikanske journalist, der blev dræbt af Islamisk Stat.

Gruppen var i flere måneder også fangevogter for den danske fotograf Daniel Rye, som blev taget som gidsel i Syrien i 2013. Danskeren blev løsladt i juni 2014.

Daniel Rye har vidnet i den to uger lange retssag i byen Alexandria i delstaten Virginia.

De fire britiske torturbødler fik øgenavnet 'The Beatles'. De skal have fået navnet af deres fanger på grund af deres britiske accent.

I anklager Raj Parekhs afsluttende bemærkninger til juryen lød det, at det var blevet bevist, at Elsheikh og to af de andre fangevogtere 'voksede op sammen, blev radikaliseret sammen, kæmpede som højtstående IS-krigere sammen og torturerede og terroriserede gidsler sammen'.

- Det, som disse uhyrlige forbrydelser efterlader, er et eftermæle af brutale mord og ødelagte familier, sagde Raj Parekh.

Elsheikhs forsvarer, Nina Ginsberg, argumenterede for, at selv om Elsheikh muligvis var en IS-kriger, så havde anklagerne ikke bevist, at han var en del af 'The Beatles'. Men det forsvar blev altså afvist af juryen.

Elsheikh blev fanget af den kurdiske hær i 2018 sammen med et andet medlem af gruppen, Alexanda Amon Kotey.

De blev senere udleveret til USA, hvor Kotey indgik et forlig, som betyder, at han skal afsone en straf på 15 års fængsel i USA, inden han skal udleveres til retsforfølgelse i Storbritannien.

Lederen af gruppen, Mohammed Emwazi, blev dræbt i Syrien i 2015. Gruppens fjerde medlem, Aine Davis, er dømt for terrorisme i Tyrkiet, hvor han sidder fængslet.

Ud over de fire amerikanske gidsler er 'The Beatles' under mistanke for at have kidnappet omkring 20 andre journalister og nødhjælpsarbejdere fra forskellige lande.

El Shafee Elsheikh fik frataget sit britiske statsborgerskab i 2018. Han er født i afrikanske Sudan.