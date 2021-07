Hollandsk politi: Kendt journalist skudt på åben gade

Den profilerede hollandske kriminalreporter Peter R. de Vries er blevet skudt på gaden i Amsterdam.

Det skriver hollandsk politi i en pressemeddelelse.

Den 64-årige de Vries er blevet alvorligt såret og kørt på hospitalet, skriver politiet.

Flere hollandske medier blandt andet Algemeen Dagblad og De Telegraaf skrev tidligere tirsdag aften på baggrund af flere kilder, at de Vries var blevet skudt.

Skyderiet fandt sted klokken 19.30 foran tv-stationen RTL Boulevards lokaler, hvor de Vries tirsdag aften var gæst.

De Vries er ifølge Algemeen Dagblad blevet kørt på hospitalet med alvorlige skader.

En politihelikopter cirkler nu omkring stedet i den hollandske hovedstad, hvor teknikere er på stedet for at undersøge eventuelle spor.

Flere medier skriver, at de Vries blev skudt i hovedet på tæt hold.

Hollandsk politi kunne ikke bekræfte, at der var tale om de Vries, med det samme, men et opslag fra Amsterdams politienheds officielle Twitter-konto bekræftede, at en person var blevet skudt på stedet.

Samtidig oplyste de, at de stadig leder efter en eller flere gerningsmænd.

Peter R. de Vries er en anerkendt hollandsk journalist, der har specialiseret sig på kriminal- og graverområdet.