Homoseksuel turist forfulgt og overfaldet

Et mandligt kærestepar blev natten til søndag udsat for en voldsom hatecrime på Vesterbro i København.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Espen Godiksen til Ekstra Bladet og oplyser, at en tilfældig patrulje stoppede gerningsmanden.



Københavns Politi skrev søndag morgen på Twitter, at de havde anholdt en 22-årig mand på Vesterbrogade i København klokken 2.06 natten til søndag, hvor en mand var blevet skubbet omkuld af den 22-årige, der forinden havde udtalt sig i homofobiske vendinger.



Vagtchefen uddyber over for Ekstra Bladet, at episoden starter, da det 38-årige offer, som var dansk turist i København, kommer gående ned ad gaden i København med sin mandlige kæreste.

Tre personer, heriblandt gerningsmanden, reagerer på synet af kæresteparret og begynder at forfølge dem over en strækning, mens der bliver råbt homofobiske ord efter de to mænd.

Det kulminerer, da den 22-årige skubber den 38-årige i jorden. Offeret får hudafskrabinger og småskader på tøj og briller, men tilfældigvis dukker en patrulje op, og betjentene afbryder voldsepisoden.

Fortsatte tilsvining

Vagtchef Espen Godiksen fortæller, at det ikke stopper den aggressive unge mands homofobiske adfærd.

- Han fortsætter, efter politiet pågriber ham med at råbe homofobiske ting, nu efter betjentene, og det ender derfor med, at han ud over almindelig vold bliver sigtet for fornærmelig tiltale mod betjentene.

Den homofobiske tilråb inden voldsepisoden gør, at ordensmagten vurderer, at volden var en hatecrime, hvilket skærper straffen, hvis han bliver dømt.

Den 22-årige blev efter endt afhøring løsladt lidt inden klokken 7 i morges, afslutter vagtchefen.