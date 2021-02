Hooligan fængslet efter skyderi: Sigtet for overgreb

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Lørdag blev en 27-årig mand fængslet for sex-overgreb. I følge Ekstra Bladets oplysninger blev manden anholdt dagen før, hvor han blev sat i forbindelse med et skyderi i Brøndby.

Efter skudanmeldelse: Mand på cykel efterlyses

Det viste sig dog, at det var den 27-årige, der blev skudt efter. Sagen tog dog en uventet drejning, da den 27-årige i stedet for at blive løsladt, dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Ekstra Bladet erfarer, at han er sigtet for overgreb rettet imod yngre mænd, der angiveligt også er del af hooligan-miljøet.

Ifølge Ekstra Bladets research har manden i en årrække været fremtrædende figur i Brøndbys hooligan-miljø.

Sagen har været heftigt debatteret på sociale medier, hvor tonen har været ganske hård.

Kilder med indsigt i miljøet beskriver den 27-årige som en kontroversiel person, der langtfra er populær i alle kredse.

Brøndby-hooligan fængslet for seksuelle krænkelser

'Vi er opmærksomme på de forlydender, der er på de sociale medier. Derudover har vi ingen kommentarer til sagen,' skriver presseansvarlig fra Vestegnens Politi Claus Buhr til Ekstra Bladet.

Heller ikke anklageren i sagen, Charlotte Møgelhøj, ønsker at kommentere sagens detaljer.

- Sigtelsen er oplæst for lukkede døre. Det er af hensyn til sagens opklaring, fortæller Charlotte Møgelhøj.