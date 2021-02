Hooligan fængslet for sexovergreb: Kommune indkaldte til møde

Var du til mødet, eller ved du noget om sagen, kan du kontakte Ekstra Bladets journalister her

Siden en 27-årig mand med tilknytning til hooligan-miljøet 5. februar blev anholdt og sigtet for blandt andet voldtægt, har rygterne svirret på den københavnske vestegn.

Ud over politiet er også Brøndby Kommune gået ind i sagen, erfarer Ekstra Bladet. I forsøget på at skabe et overblik har kommunen mandag holdt et møde for personer med tilknytning til sagen.

Overfor Ekstra Bladet ønsker Brøndby Kommune ikke at kommentere mødet.

'Vi har ingen kommentarer til sagen, der kører for lukkede døre', skriver Jeanette Nielsen, kommunikationskonsulent i kommunen, i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Manden nægter sig skyldig, har Vestengens Politi oplyst til Ekstra Bladet. Ellers har man ingen kommentarer til sagen. Heller ikke de konkrete sigtelser ønsker man at kommentere, da grundlovsforhøret, hvor manden fremstillet, blev holdt lukkede døre.´

Ikke kun i hooligan-miljøet

Ekstra Bladet har været i kontakt med en fler ofre og pårørende, der fortæller, at de er part i sagen. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan flere af sagens angiveligt forurettede var unge under 18, da de påståede overgreb fandt sted.

Flere af sagens angiveligt forurettede har tilknytning til hooligan-miljøet omkring Brøndby IF, men siden anholdelsen er sagen vokset, og yderligere unge har meldt sig til politiet. Også personer uden for hooligan-miljøet er nu blandt anmelderne.

Politi rykkede ud til fængsel: Hooligans råbte skældsord

Det er uklart, hvor mange, der foreløbigt har meldt sig til politiet.