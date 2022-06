Hooligan-leder dømt: 'De perfekte ofre'

Den i dag 29-årige Kevin Werner udnyttede helt bevidst sin position i hooliganmiljøet for at få kontakt til de drenge og unge mænd, som han i årevis udsatte for vold og udsatte for sexovergreb.

Det slog retten fast, da den tidligere hooliganleder onsdag blev idømt forvaring i Retten i Glostrup.

Læs mere om selve dommen og sagen

Ved at positionere sig som den, der styrede ungdomsgrupperne og dermed var den, man skulle i kontakt med, hvis man ville ind i miljøet, blev han helt automatisk kontaktet af unge, der ville være med.

'Det var ofte drenge, der havde haft udfordringer i deres opvækst og var de perfekte ofre', lød det i rettens begrundelse, som også konstaterede, at 'ingen kunne forestille sig, at en hooliganleder i virkeligheden var en sexkrænker'.

Kevin Werner udnyttede et udpræget tavshedskodeks i miljøet, og han formådede at fastholde en relation, hvor han 'hyppigt og konsekvensløst' kunne udsætte ofrene for overgreb gennem flere år og over mange gange.

'På grund af hans position regnede de ikke med, at de ville blive troet,' læste retsformanden op.

Kevin Werner selv var iført sort trøje ved domsafsigelsen. Da han kom ind i retslokalet småsnakkede han med sin forsvarer og blev blandt andet instrueret i, at han skulle rejse sig, når dommen blev læst op.

Han forholdt sig neutral under det timelange retsmøde med opmærksomheden rettet mod domsmændene.

To gange måtte tilhørere eskorteres ud af retslokalet, fordi de kom med tilråb mod den 29-årige nu dømte mand.

Sagen udløst af skud

Sagen om de mange voldtægter og sexkrænkelser kom til politiets kendskab, da der 5. februar 2021 blev skudt efter hooligan-lederen. Ifølge hans forsvarer, Christina Schønsted, kom kuglerne fra rockermiljøet, fordi Kevin Werner ikke ville underlægge sig deres indflydelse i hans gruppering ’BHD’. Da det ikke lykkedes at dræbe ham, skred de til plan b. Et hav af anmeldelser for vold og seksuelle overgreb.

- Flere af de forurettede har stadig tilknytning til rocker- og hooliganmiljøet. Det kan være motiv i den her sag. Det er en katastrofe at blive afsløret som homoseksuel i det her miljø. Flere af dem følte derfor måske, at jorden brændte under dem, da der blev fundet et kærlighedsbrev af en af deres kærester, sagde forsvareren i hendes afsluttende procedure.

Hele den forklaring forkastede retten dog ved domsafsigelsen som ekstrem usandsynlig og konstrueret til lejligheden.

Kevin Werner ankede dommen på stedet til frifindelse, subsidiært formildelse

