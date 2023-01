Hooligan-leder i retten: Massivt politiopbud

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Flankeret af hele tre betjente og en indsatsleder, blev den tidligere hooligan-leder Kevin Werner torsdag morgen ført ind i landsretten, da ankesagen mod ham begyndte.

I byretten er den 29-årige mand idømt forvaring for en lang række tilfælde af grov vold og seksuelle overgreb mod 15 unge mænd og en kvinde. Ifølge byretsdommen udnyttede han sin ledende rolle i hooligan-miljøet i og omkring Brøndby I.F. til at få kontakt med de mange ofre, som han i årevis udsatte for omfattende overgreb.

Han ankede dommen til frifindelse på stedet og nægter sig fortsat skyldig.

Udrykning

Kort inden sagen gik i gang, kom en patrulje kørende med udrykning ude foran retten. Få minutter senere blev Kevin Werner ført ind i håndjern af de fire politifolk. Han var iført en hvid T-shirt, grå chinos og et stribet halstørklæde i støvede farver.

Den tidligere hooligan-leder kiggede rundt i salen og særligt ned på tilhørerpladserne, der er afskåret af en tyk glasvæg. Men modsat i byretten er nærmest kun journalister mødt op, og dermed ingen fra det kriminelle miljø.

Politiet havde tilsyneladende ellers oprustet til dette. I hvert fald havde de opstillet en ekstra metaldetektor, så tilhørere både skulle igennem et sikkerhedstjek ved hovedindgangen samt ved retslokalet, hvor i alt otte betjente stod klar.

Det meste af formiddagen læser forsvarsadvokat Christina Schønsted op fra byretsdommen. Undervejs måtte dommeren irettesætte hendes klient ved at fortælle Kevin Werner, at han ikke måtte tilkendegive noget undervejs.

- Det er modtaget, svarede han høfligt ned i mikrofonen og stoppede med at ryste på hovedet.

Ifølge Kevin Werner vil han og hans forsvarer fremlægge nye beviser under ankesagen. Det har han givet udtryk for over for Ekstra Bladet, der som de eneste har talt med den fængslede hooligan-leder.

