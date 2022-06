Hooligan-leder idømt forvaring

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet):

Den tidligere hooliganleder Kevin Werner er idømt forvaring for en lang række tilfælde af grov vold og seksuelle overgreb mod 15 unge mænd og en kvinde. Dommen er netop afsagt i Retten i Glostrup.

I samme sekund, dommen faldt, udbrød en af tilhørerne 'yes'.

Den dømte selv forholdt sig rolig og netutral under domsafsigelsen. Inden retsmødets start sad han og småsnakkede med sin forsvarer, der instruerede ham i, at han skulle stå op, når dommen blev afsagt.

Volden og overgrebene har fundet sted siden 2013 og frem til hans anholdelse 5. februar 2021.

Han skal betale erstatninger på op mod 200.000 kroner til hver af sagens ofre.

Retten mener også, at Kevin Werner var en ledende del af hooligan-miljøet, selv om han har benægtet det under retssagen.

Retsformanden læser nu begrundelsen op for dommen. Det fremgår, at retten forkaster Kevin Werners forklaring som utroværdig, ekstrem usandsynlig og konstrueret til lejligheden.

De forurettedes forklaringer har retten omvendt fundet 'usædvanligt troværdige', ligesom forklaringerne indbyrdes også understøtter hinanden, lyder det i begrundelsen.

Det, at ofrene har haft svært ved at skelne overgrebene fra hinanden finder retten helt 'forståeligt', fordi det for en del af dem har været en fast del af hverdagen. Det ville tværtimod være 'påfaldende', hvis de kunne huske det klart.

Også forklaringer fra pårørende - kærester og mødre - til de forurettede understøtter ofrene.

Undervejs i oplæsningen måtte betjentene eskortere en række tilhørere ud, der kom med tilråb til den dømte. 'fucking hæng dig selv', lød det blandt andet.

Minutter senere var der tumult, da en mand rejste sig og råbte 'SVIN' 'du har ødelagt 15 unge mennesker'. Også han og en kvinde blev sendt ud.

Konkret ud fra anklageskriftet blev Kevin Werner dømt for stort set alle 51 forhold, med mindre undtagelser.

Dne tidligere hooliganleder ankede dommen på stedet. Til frifindelse og subsidiært formildelse.

Retsmødet er netop afsluttet klokken 14.30. Det har taget en times tid at læse dommen og dens begrundelser op.

Undervejs har Kevin Werner forholdt sig roligt og med opmærksomheden rettet mod dommerens oplæsning.

Privatfoto fra den tidligere hooliganleders arrest.

En verden af vold

Overgrebene kunne ifølge anklageren foregå så længe uden at blive opdaget, fordi de fandt sted i en hooligan-verden, hvor vold var en del af dagligdagen. Og hvor man absolut ikke taler med politiet.

Her havde Kevin Werner i følge anklageren udset sig sårbare unge, som har underlagt sig hans voldstyranni. Her var hans ord magt. De skulle altid holde øje med telefonen, fordi de skulle være klar, hvis han skrev. Det eneste forudsigelige i deres verden var hans uforudsigelighed. På sekunder kunne han skifte personlighed fra den hyggelige storebror til volds- og voldtægtsmand. Sagde de ham imod, fik han 'de døde øjne', og så blev man smadret.

- Drengene vidste, at hvis de ikke lod sig udnytte, så kom lussingen fra helvede, så kom volden, sagde anklager Morten Frederiksen under sin procedure.

Sagen udløst af skud

Sagen kom til politiets kendskab, da der 5. februar 2021 blev skudt efter hooligan-lederen. Ifølge hans forsvarer, Christina Schønsted, kom kuglerne fra rockermiljøet, fordi Kevin Werner ikke ville underlægge sig deres indflydelse i hans gruppering ’BHD’. Da det ikke lykkedes at dræbe ham, skred de til plan b. Et hav af anmeldelser for vold og seksuelle overgreb.

- Flere af de forurettede har stadig tilknytning til rocker- og hooliganmiljøet. Det kan være motiv i den her sag. Det er en katastrofe at blive afsløret som homoseksuel i det her miljø. Flere af dem følte derfor måske, at jorden brændte under dem, da der blev fundet et kærlighedsbrev af en af deres kærester, sagde forsvareren i hendes afsluttende procedure.

