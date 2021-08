Hooligan-leder tiltalt: Voldsom sag om voldtægt, grov vold og frihedsberøvelse

Anklagemyndigheden har valgt at rejse tiltale mod en 28-årig mand med tilknytning til hooligan-miljøet omkring Brøndby IF.

Her havde manden ifølge Ekstra Bladets oplysninger en ledende rolle i en af klubbens fodboldbølle-fraktioner. Flere af ofrene har ifølge Ekstra Bladets oplysninger været drenge og unge mænd, der ligeledes har tilknytning til samme miljø.

I alt er der 12 mindreårige drenge og unge mænd samt to kvinder nævnt i anklageskriftet.

Sagen er usædvanligt omfattende, og anklagesskriftet omhandler hele 43 punkter. Det inkluderer bland andet seksuelle overgreb, voldtægt og vold.

Strækker sig over otte år

Episoderne, der er nævnt i anklageskriftet, strækker sig fra 2013 og frem til i år.

Den tiltalte har tidligere nægtet sig skyldig.

Anklageskriftet beskriver, hvordan flere af ofrene efter politiets opfattelse gentagne gange har været udsat for særdeles brutale overgreb. I adskillige tilfælde over en årrække.

Et af ofrene er således blevet udsat for overgreb i perioden fra august 2017 og frem til februar 2021. Her er der tale om voldtægt, hvor den tiltalte angiveligt samtidig har holdt offeret i et hårdt halsgreb.

Brugte kosteskaft og støvsuger-rør

Ved andre episoder har den 28-årige ifølge anklageskriftet udført både oral- og analsex på ofrene mod deres vilje.

Anklageskriftet beskriver også vold, hvor den tiltalte blandt andet har anvendt et kosteskaft og et rør fra en støvsuger, som han har slået offeret med. I et tilfælde pådrog offeret sig både en brækket kæbe, kraniebrud og en knækket tand, hvorefter den tiltalte angiveligt holdt den pågældende fanget i 24 timer og nægtede sit offer at blive tilset af en læge.

I midten ses den 28-årige nu tiltalte i forbindelse med en fodbold-march. Foto: Kenneth Meyer

Samtidig beskriver anklageskriftet, hvordan den 28-årige skal have udvist jalousi. Et offer er blevet truet med at få brækket både arme og ben samt at få tænderne slået ud med totenschlæger, hvis han gik bag om ryggen på den tiltalte 28-årige eller var ham utro.

Et andet forhold beskriver, hvordan et offer kunne vælge imellem at blive smadret, 'kneppe en trans' eller onanere. Seksuelle fantasier om transvestitter og 'shemales' går igen flere gange i anklageskriftet.

Overgreb blev filmet og brugt som afpresning

I anklageskriftets forhold 24 lyder det eksempelvis, at offeret burde 'prøve at få slikket anus, få en finger stukket op i anus og have sex med en trans.'

Anklageskriftet beskriver også, hvordan manden ved flere lejligheder skal have udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed i forbindelse med den lange serie af overgreb.

Således er et offer blevet truet med enten at få smadret tænderne ud af munden, eller at de kunne 'gå skridtet videre'.

Flere af overgrebene har den 28-årige filmet, og han har efterfølgende brugt videooptagelserne som middel til afpresning af ofrene.

Denne grafitti er rettet imod den sigtede. Den var skrevet ved en sjællandsk arrest. Privatfoto

Den 28-årige er også tiltalt for at have truet et offer, således at offeret skulle slå op med sin kæreste. Hvis ikke ville den 28-årige voldtage kæresten.