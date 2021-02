Hooligan sigtet for overgreb: Sagen vokser

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Først figurerede en 27-årig hooligan fra miljøet omkring Brøndby IF som offer for et skyderi. Dernæst blev han sigtet og varetægtsfængslet som gerningsmand i en sag om seksuelt misbrug af yngre mænd.

Siden pågribelsen og frihedsberøvelsen af manden fredag er sagen så vokset yderligere i omfang. Det er sket, efterhånden som flere har henvendt sig til politiet for at fortælle, hvordan den nu forhenværende leder af en hooligan-gruppe angiveligt har krænket dem.

I forbindelse med krænkelserne skulle de unge angiveligt været blevet truet til tavshed: Hvis man ikke holdt sin kæft, ville det få konsekvenser.

Det oplyser flere af hinanden uafhængige kilder med kendskab til sagen til Ekstra Bladet. Politiet afviser at kommentere oplysningerne.

Da grundlovsforhøret mod manden foregik bag lukkede døre, er Ekstra Bladet forhindret i at nævne, hvordan han forholder sig til sigtelserne.

På de sociale medier er den yderst kontroversielle sag blevet voldsomt debatteret i det, der må betegnes som et traditionelt set særdeles voldsparat miljø. Den 27-årige er blevet omtalt i særdeles grimme vendinger, ligesom der også er udsendt trusler imod hans person.

'Vi er opmærksomme på de forlydender, der er på de sociale medier. Derudover har vi ingen kommentarer til sagen,' har presseansvarlig fra Vestegnens Politi Claus Buhr i den forbindelse skrevet til Ekstra Bladet.

Motiv uklart

Det var fredag morgen, at politiet modtog meldingen om skyderiet, som angiveligt var rettet mod den 27-årige. Episoden fandt sted i boligområdet Kærene i Brøndby. Ingen blev ramt, men vidner beskrev, at de havde set en person sætte sig på en cykel og køre væk fra stedet.

Vestegnens Politi anholdt kort efter en person i sagen, men vedkommende blev siden løsladt igen.

Hvorvidt skyderiet hænger sammen med den sag om seksuelt misbrug, som siden er opstået, ønsker politiet på nuværende tidspunkt ikke at kommentere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan der have været andre bagvedliggende motiver til at skyde mod den 27-årige. Ud over at have været i hooligan-miljøet beskrives manden også som relateret til en støtteklub til rockergruppen Bandidos.

Netop Bandidos er for tiden i konflikt med den københavnske gadebande NNV, hvilket har ført til flere voldelige sammenstød, hvor der er anvendt skydevåben.