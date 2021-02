Unge melder sig: Sag mod sex-mistænkt hooligan ser ud til at vokse

Anholdelsen af en 27-årig mand i forbindelse med en skudepisode i Brøndby fredag førte til, at mindst to personer henvendte sig til politiet og fortalte, at den anholdte havde forgrebet sig på dem seksuelt.