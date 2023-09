Kun i Ekstra Bladet

- 'Skovboks' er vildere end sex og stoffer. Når du går frem mod hinanden for at slås, eksploderer adrenalinet i din krop. Du ved ikke, om du et minut efter kommer ud med armene over hovedet, eller dit blod drypper ned på asfalten.

Udsagnet stammer fra en dansk hooligan med en række arrangerede kampe på sit blodige cv.