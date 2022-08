Hotel-brand i Aalborg: Gæster evakueret

Onsdag morgen lød brandalarmen på hotellet Scandic Aalborg City nær Aalborg Kongres nær Aalborg Kongres & Kulturcenter.

Hotellets gæster var allerede evakueret, da brandvæsenet dukkede op fem minutter efter og satte 'massivt ind' med to hold røgdykkere for at sætte en stopper for branden.

- Da vi ankom, var alle 70-100 overnattende gæster evakueret ud af bygningen Der var ild i et teknikrum i kælderen, og det fik vi slukket. Efterfølgende var der faktisk røgudvikling på hotellets samtlige otte etager. Vi satte ind massivt for at få slukket branden og få udluftet for røgen, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Anders Brosbøl til Ekstra Bladet.

Røgskader i kælderen

Ingen personer kom til skade ved branden, men der er sket brandskader i teknikrummet og skader fra røgen i kælderen.

- Der er kun brandskader i teknikrummet, men der er røgskader i hele kælderen, i p-kælderen under Scandic og på vej ind i Aalborg Kongres og Kultur Center, der er bygget sammen med hotellet, siger indsatslederen.

Ifølge indsatslederen er branden nu under kontrol, og hotellet er så småt ved at overtage håndteringen af situationen. Hotellet er blandt andet i gang med at flytte gæsterne til andre hoteller i byen.

