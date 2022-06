Hovedvej spærret

Søndag eftermiddag er hovedvej 11 nord for Struer spærret i begge retninger på grund af et færdselsuheld.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Uheldet er sket tæt ved Oddesundbroen, og det har altså spærret trafikken i begge retninger.

- Patruljen deroppe fortæller, at der er tre biler involveret. Der er en bil, som lægger an til at dreje, og det overser de to bagvedkørende. Det ender så ud i det her harmonikasammenstød, siger Allan Riis, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Billeder fra stedet viser, at en lægehelikopter er landet ved uheldsstedet.

- Der er i hvert fald en, som skal have behandling, siger Allan Riis, der ikke ved mere om tilstanden på de involverede.

Der er både redningsmandskab og politi er på stedet, og man arbejder på at få vejen åbnet så hurtigt som muligt.

Foto: Øxenholt foto

Opdateres...