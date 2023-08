Hovsa! Kokain-brøler til køreprøve

Da en 22-årig mand onsdag skulle til køreprøve, endte det ingen måde som forventet.

Faktisk nåede den 22-årige aldrig at komme bag rattet. Han fik i stedet en sigtelse for at overtræde loven om euforiserende stoffer.

Det skriver JydskeVestkysten.

Pølsemandspose med hvidt pulver

I en mail til Ekstra Bladet forklarer Syd- og Sønderjyllands Politi, at de onsdag modtog et opkald, som ikke sker hver dag

'En 22-årig mand fra Sønderborg skulle til køreprøve, og da han tog en mappe med teoripapirer frem, som den sagkyndige skulle tage et kig på inden prøvens start, faldt der en pølsemandspose med hvidt pulver ud af mappen,' oplyser politikredsen.

Den motorsagkyndige ringede derefter til politiet, som kunne konstatere, at den lille pose indeholdt 0,6 gram kokain.

Han er sigtet

Men det var ikke alt.

Den 22-årige blev nemlig også testet for, om han var påvirket af euforiserende stoffer, og her testede han positiv for kokain.

'Vi må nok konstatere, at det ikke er den mest hensigtsmæssige måde at ville begynde sin karriere som bilist på. Den 22-årige er blevet sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer,' skriver politikommissær Jan Rasmussen i mailen.