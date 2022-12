'Hr. doktor' tiltalt for voldtægt: Havde intet formål på stue

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En 30-årig læge havde intet at gøre på den patients stue, som han er tiltalt for at have voldtaget ved andet seksuelt forhold end samleje under en indlæggelse på Aarhus Universitetshospital 20. marts i år.

Sådan lød det fra en mere erfaren kollega tirsdag på sagens tredje retsdag.

Den 30-årige mand er tiltalt for at have krænket i alt fire kvindelige patienter i forbindelse med sit job som læge på henholdsvis Viborg Sygehus og Aarhus Universitetshospital.

Ifølge anklageskriftet skulle den unge læge blandt andet have foretaget rektale og vaginale undersøgelser på kvinder, der var til behandling for skader på knæ, ankler, albuer og andre led, ligesom han er tiltalt for beføle deres bryster.

Annonce:

Den forurettede kvinde, der var indlagt på Aarhus Universitetshospital, har tidligere forklaret i retten, at den unge læge skulle have bedt hende om at kalde ham for 'hr. doktor', mens han foretog en lang række grænseoverskridende undersøgelser - selvom det var konstateret, at hun havde influenza og blot skulle have ro.

Manden nægter sig skyldig i de alvorlige anklager - selv mener han, at hans undersøgelser var lægefagligt begrundet.

Undersøgelserne er dog ikke til at finde i patienternes journaler.

Artiklen fortsætter under ...

Skyder forklaring til jorden

Under retssagen har en lang række kollegaer og andre læger vidnet mod den 30-årige læge, og her står en ting klart: Ingen af dem havde foretaget undersøgelserne, som de selv kalder for 'grænseoverskridende' og 'ubehagelige'.

Særligt ikke på en patient, som de ikke havde ansvaret for eller uden for normal arbejdstid, hvilket ifølge kollegaerne er tilfældet med den feberramte kvinde på Aarhus Universitetshospital.

- Man kan ikke bare gå ind til en patient og sige, at man har lyst til at lave en undersøgelse, sagde en af de ledende medarbejdere på akutafdelingen.

Annonce:

Det var ellers den forklaring, som den unge læge var kommet med til sin nærmeste chef, da det dagen efter gik op for ham, at der var blevet indgivet en klage mod ham for den såkaldte undersøgelse af den influenzasyge kvinde.

- Han ringede til mig og sagde, at han nogle gange gik ind til patienter og foretog undersøgelser, fordi han gerne ville dygtiggøre sig, forklarede en overlæge.

Der ventes at falde dom i sagen onsdag.