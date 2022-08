Hul på gasledning spærrer vej

Området ved krydset mellem Odensevej og Hjulbyvej ved Nyborg på Fyn er spærret, efter der er sket skade på en gasledning.

Det oplyser Fyns Politi.

- I forbindelse med noget gravearbejde er der gået hul på en gasledning, som der nu siver gas fra, siger vagtchef Steen Nyland.

Ifølge vagtchefen er ingen kommet til skade, og eftersom røret ligger i det fri og ikke i en bygning, er der da heller ingen nævneværdig fare ved situationen.

Grundet afspærringen skal bilister dog finde en anden rute, og nogle vil være afskåret fra at kunne komme ind i deres lejlighed.

- Vi har fået oplyst, at nogle montører vil være på stedet inden for cirka 50 minutter, men hvor lang tid de skal bruge på at reparere det, ved jeg ikke. Men vi forventer ikke, at det vil tage ret længe, siger Steen Nyland.

Omkring klokken 11.30 blev afspærringerne ophævet, oplyser politiet på Twitter.