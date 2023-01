'Hun ville altid hjælpe andre'

Flere, der kendte den 49-årige kvinde, som formodes at have dræbt sine to døtre, er chokerede og målløse

På den ene side en kreativ sjæl med interesse og sans for det spirituelle og alternative. På den anden side en kvinde, der drev sin egen lille virksomhed med rengøring, og en mor, der rummede en enorm omsorg for sine to døtre på 11 og 14 år, hun boede alene med.

Folk på sidelinjen af den frygtelige sag om de formodede familiedrab i landsbyen Vejrumbro udenfor Viborg er målløse og chokerede efter fundet af de tre døde, en mor og hendes to piger på en adresse på Østervangsvej i weekenden.

Politiet formoder, at moderen har dræbt de to døtre og taget sit eget liv, men afventer resultat af kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser før, de vil fastslå noget endeligt.

Lys for de døde. Foto: Ernst van Norde

I et rødt murstenshus har de tre boet siden oktober 2018, og som en god ven til kvinden siger:

- Det eneste hun ville var at være omsorgsfuld overfor sine børn. Derfor virker det, der er sket, så fjernt.

Særlig terapi

Den 49-årige kvinde drev en lille rengøringsvirksomhed, men havde i følge Ekstra Bladets research et dybfølt hjerte for yoga, spirituelle emner og for en form for terapi, som kan give ro og virke afstressende på kroppens nervesystem. Den metode har hun også praktiseret på børn.

Vennen har kendt den 49-årige kvinde i en årrække. De to talte tit i telefon sammen, grinte meget og har haft mange gode samtaler. De to havde sidst kontakt i forrige uge.

Fuld af lykke

- Jeg oplevede hende altid så fuld af lykke, frihed, kærlighed. Hun var dygtig til det, hun gjorde, og hun ønskede altid at hjælpe andre. Men hun elskede også selv at finde ro.

Kriminalteknikere ved stedet. Politiet afventer endeligt resultat af flere undersøgelser. Foto: Ernst van Norde.

Den 49-årige kvinde har i et tidligere opslag på sociale medier røbet, at hun har haft en meget svær periode for nogle år siden, men at hun også gerne ville dele det med andre. Hun indbød til et foredrag om, hvad hun havde gjort sig af erfaringer.

Meget sød og speciel

En kvinde, der har virksomhed tæt på det sted, hvor den 49-årige tidligere har drevet forretning, kalder hende for 'en meget sød og en meget speciel pige'.

- Hun virkede meget højtflyvende og nogle gange med urealistiske forventninger til ting i tilværelsen. Jeg har mødt hende, når hun var meget glad, og det var hun som regel, men jeg har også mødt hende, når hun var nede, siger hun.

Hvad der tilsyneladende har drevet den 49-årige kvinde så langt ud, at hun i følge politiets teori tog sit liv, men også frarøvede døtrenes deres, er endnu uvist.