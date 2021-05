Hunde og dykkere leder fortsat efter savnet mand fra kanotur

Politi og redningsmandskab fortsætter onsdag morgen for fjerde dag i træk eftersøgningen efter en mand, der søndag kæntrede med sin kammerat i en kano i Arresø ved Frederiksværk.

I løbet af tirsdagen er der blevet ledt med hunde og dykkere efter manden uden held. Det fortæller vagtchef David Buch ved Nordsjællands Politi kort efter midnat natten til onsdag.

- Siden det skete, har der hver dag været dykkere ude, og vi har haft vandsøgningshunde, som skal kunne lugte, hvis der ligger noget på bunden for eksempel, siger vagtchefen.

Politiet anser sandsynligheden for, at man finder manden i live, som værende mindre og mindre, som dagene går.

Dertil er sigtbarheden i Arresø dårlig, og det besværliggør eftersøgningsarbejdet, fortæller vagtchefen.

I alt var tre mænd på tur på Arresø søndag, da kanoen kæntrede. Den tredje mand stod dog på land, da det skete.

Det var ham, der slog alarm til politiet klokken 18.39, og han svømmede selv ud for at hjælpe sine venner.

Han fik den ene mand med ind på land, men den anden er altså stadig savnet. Mændene er i midten af 20'erne.

De har fortalt, at ingen af dem bar redningsveste. Da de to kom i land, var de våde og kolde, men de havde ikke brug for behandling.

Hele søndag aften ledte man i en omfattende eftersøgning efter manden med flere helikoptere, dykkere og mandskab uden resultat.

De seneste dages eftersøgning har været uden helikopter. Det er uvist, hvorfor kanoen kæntrede.