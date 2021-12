Hundeejer sigtet efter hundeangreb på fem gymnasielever

Ejeren af to hunde, der torsdag angreb fem gymnasielever på Tårnby Gymnasium, er blevet sigtet for overtrædelse af hundeloven.

Det oplyser Københavns Politi ifølge B.T.

Angrebet torsdag resulterede i, at fem elever blev bidt, før politiet blev tilkaldt. Her blev også en betjent bidt af den ene særligt aggressive hund, inden politiet skød hunden.

Den blev efterfølgende aflivet.

Til avisen fortæller rektor Mikkel Harder Sørensen, at eleverne efter omstændighederne har det godt.

- Det vi gjorde i går (torsdag, red.) var at tilkalde en krisepsykolog til skolen, som et tilbud for elever og forældre, der havde brug for at bearbejde hændelsen, siger Mikkel Harder Sørensen til avisen.

Eleverne blev angrebet af to hunde, der løb ind på skolens område torsdag omkring klokken 09.00.

Eleverne blev efterfølgende kørt på hospitalet.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

