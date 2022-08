Hundeopdrætter sagsøgt: Nu mangler 4000 hunde et hjem

En amerikansk avlsvirksomhed blev tilbage i maj mødt med hårde anklager om dyremishandling. Hunde blev dræbt frem for at få dyrlægehjælp,

Virksomheden opdrættede hunde og solgte dem til forskning, men efter en retssag indgik virksomheden en aftale med justitsministeriet om at acceptere et forbud mod at opdrætte hunde.

Udover forbuddet måtte virksomheden gå med til at aflevere alle de hunde, de havde på stedet. Og det resulterer nu i, at 4000 hunde af racen beagle mangler nye steder at bo. Virksomheden selv nægter sig skyldig i anklagerne.

Det skriver Reuters.

Traumatiserede

Ifølge leder af dyrevelfærdsorganisationen Humane Society Kitty Block kommer det til at tage lang tid at flytte alle 4000 beagler.

- Det kommer til at tage 60 dage at få alle disse dyr ud. I samarbejde med dyreinternater og redningspartnere landet over arbejder vi på at få disse hunde ind i kærlige hjem, siger hun til Reuters.

Ifølge mediet så inspektører på stedet ammende hunde, der blev nægtet mad - og den smule mad, de fik, indeholdt maddiker, skimmelsvamp og spor af afføring. Desuden døde 25 hvalpe over en periode på otte uger af kulde.

De 4000 beagler, der er blevet reddet fra stedet, gennemgår nu medicinske undersøgelser, ligesom de får vaccinationer og relevant behandling, før de kan adopteres.

Ifølge BBC viser mange af hundene tegn på traumer, og det er tydeligt, at nogle af hvalpene aldrig var blevet holdt.

