Hundredvis af henvendelser har ikke ført politiet nærmere Mia

Nordjyllands Politi har fået rigtigt mange henvendelser om den forsvundne Mia Skadhauge Stevn, men ikke den afgørende henvendelse, der kan give et gennembrud i sagen.

Den 22-årge kvinde har ikke givet lyd fra sig siden hun tog hjem fra en bytur i Aalborg søndag morgen. En overvågningsvideo, der viser hende stige ind i en mørk bil på Vesterbro klokken 06.09, er det sidste spor af hende.

- Vi har fået 350-400 henvendelser, der især drejer sig om bilen - hvilket mærke og hvilken model, der kan være tale om, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, der leder efterforskningen.

- Desuden har vi fået mange henvendelser om pirattaxaer, men vi har desværre ikke fået den afgørende henvendelse.

Den mørke bil kørte mod syd ad Vesterbro efter at have samlet Mia op. Herfra ved politiet ikke, hvor den er kørt hen.

Derfor lyder opfordringen fra politiet stadig til alle, der har videomateriale i deres bil, hjem eller andre steder, og som bor i Aalborg Kommune, at man straks sørger for at få det sikret.

Desuden er politiet interesseret i billeder fra eksempelvis festgæster, som har været i byen i Jomfru Ane Gade natten mellem lørdag og søndag.

Politiet har allerede selv været ude og sikre sig videomateriale, men opfordrer stadig folk til at henvende sig, hvis de har videooptagelser. Selv små detaljer, som man ikke selv synes betyder noget, kan være vigtige for politiet.

Mandag oplyste politiet at videoovervågning har vist, at Mia gik fra Jomfru Ane Gade og Borgergade til Vesterbro, hvor hun blev samlet op af den mørke bil ved Netto-forretningen i nummer 99.

- Men vi er stadig i gang med at kortlægge hendes færden i detaljer, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen tidligt tirsdag aften.

Foruden videooptagelser vil politiet gerne høre fra folk, som har set eller bemærket noget i området omkring Vesterbro tidligt søndag morgen, eller som måske har kørt i en pirattaxa i Aalborg.