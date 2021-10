Hundredvis af lovbrud koster to fængselsdomme og én udvisning

Røveri, hærværk, vold, tyveri, voldtægt af en 14-årig pige, databedrageri og en stribe andre lovbrud.

Listen over kriminelle gerninger, som to unge mænd har begået i løbet af særligt 2019 i Københavns indre by og på Islands Brygge er lang. Rigtig lang.

Ved Østre Landsret er de to unge mænd på henholdsvis 19 og 21 år torsdag blevet idømt lange fængselsstraffe. En af dem er samtidig blevet udvist af Danmark. Det fremgår af en pressemeddelelse fra landsretten.

Samlet er de blevet dømt for at have stået på den forkerte side af loven hundredvis af gange.

Men landsretten har nu ændret advarslen til en enkeltbillet ud af landet. Det drejer sig om den 21-årige, som er lettisk statsborger.

Den 19-årige er statsborger i Frankrig. Han er født og opvokset i Danmark og har i landsretten fået stadfæstet sin advarsel. Han har haft ophold i Danmark i de seneste ti år og nyder derfor en særlig beskyttelse efter EU-regler.

Fængselsstraffen er torsdag blevet skærpet for begge mænds vedkommende. I byretten fik de henholdsvis tre år og 11 måneder og to år og ti måneders fængsel.

Landsretten er i stedet nået frem til domme på fem år og fem måneder til den ældste af de dømte, mens den yngste slipper med fire år og 11 måneder.

Politiet kom på sporet af de to mænd efter et voldsomt gaderøveri i juni 2019. Her fandt politiet frem til den nu 21-årige, og den videre efterforskning førte politiet til den 19-årige.

De to mænd lettede en del af politiets arbejde, da de med deres telefoner havde filmet sig selv, mens de begik vold, hærværk eller overtrædelser af færdselsloven.

Den alvorligste forbrydelse, de to var tiltalt for, var en voldtægt af en 14-årig pige. I dette forhold er de i landsretten begge fundet skyldige i voldtægten og tvungen oralsex.

Mændene er ikke dømt for de samme forbrydelser i hele anklageskriftet, men flere af dem blev begået i fællesskab.