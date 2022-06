Hus brændt ned til grunden

To andre huse er blevet beskadiget. Politiet kan ikke udelukke tilskadekomne

Politi og brandvæsnet var natten til torsdag på arbejde på Kappelsdal i Hammel, hvor et rækkehus er brændt ned til grunden, mens de to nabohuse ligeledes er beskadiget.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Mikkel Møldrup til Ekstra Bladet torsdag morgen.

- Slukningsarbejdet er færdigt. Vi er lige nu i gang med efterslukning af branden, siger Mikkel Møldrup.

Flammerne fik godt fat i rækkehuset i Hammel, hvor også to nabohuse blev beskadiget. Foto: Øxenholt Foto

Det er fortsat småt med informationer, og politiet kan ikke for nuværende udelukke, at der er personer, som er kommet til skade uden at komme det nærmere.

Samtidig er det fortsat uvist, hvorfor branden opstod.

- Det er én af de ting, vi er i gang med at efterforske, lyder det fra vagtchefen.