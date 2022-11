Hus i flammer: Vil brænde hele natten

En villa på Christiansholmsvej i Vamdrup står formentlig ikke til at redde, efter at der af uvisse årsager gik ild i den sent onsdag aften.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Torben Wind til Ekstra Bladet.

- Klokken 22.47 får vi en anmeldelse om, at et hus er i brand. Husets beboere er ikke hjemme, så det er en nabo, der slår alarm, siger vagtchefen.

Husets beboere er blevet orienteret om branden og har selv været på stedet.

Brænder hele natten

Kort før klokken tre natten til torsdag arbejder brandvæsenet stadig på at slukke flammerne.

- Det brænder stadig, og brandvæsenet forventes at skulle arbejde dernede til i morgen tidlig. De forsøger at redde så meget, der nu kan reddes, fortæller vagtchefen.

Det er endnu uvist, hvordan branden startede, og om der er tale om en påsat brand, eller om flammerne eksempelvis skyldes en el-installation.

- Det skal vi undersøge i morgen, lyder det fra Torben Wind.

Ifølge vagtchefen er der ikke spærret i området, ligesom røgen ikke vurderes at være farlig.