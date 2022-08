Hus i flammer

Søndag aften er politi og brandvæsnet rykket ud til en brand på Slotsvej i Charlottenlund.

Her er der udbrudt brand i et hus, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Thomas Overgaard.

- Klokken 20.06 får vi en anmeldelse om brand i et hus. Vi sender indsatsleder og brandvæsnet afsted. Da vi kommer frem, er huset overtændt.

Thomas Overgaard fortæller videre, at alle personer er kommet sikkert ud af huset.

- Vi er stadig til stede på adressen, lyder det fra vagtchefen, der understreger, at der ikke er i fare for at ilden sprede sig.