Hus står i flammer: Hold jer væk

En bygning i Fredericia står i flammer. Der er tale om en adresse på Dronningensgade, hvor der ifølge Trekantsområdets Brandvæsen er en 'større' brand.

Der er brandfolk til stede fra flere forskellige stationer.

Der er tale om et beboelseshus, bekræfter operationschef Casper Christensen over for Ekstra Bladet.

- Vi har ikke nogen meldinger om personskade, siger han.

Kontrol over branden

Brandvæsnet er fortsat i gang med dels at få kontrol over branden og samtidig få reddet værdier ud af det brændende hus.

I forbindelse med branden opfordrer brandvæsnet personer i nærheden til at holde afstand og give plads til udrykningskøretøjer.

Operationschefen regner fortsat med, at det lykkes at få slukket branden.

