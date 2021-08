Husbåd synker på overdragelsesdagen: - Fuldstændig knust

Dagen i dag skulle have været en glædens dag for 32-årige Mikkel Gottlieb. Men sådan ville skæbnen det ikke.

Han havde gjort klar til at flytte ind i sin nye drømmebolig. En charmerende, rød og hvid husbåd i Lynettehavnen i København, som han netop har overtaget på denne dato.

Men klokken 11.30 fik han et opkald fra politiet.

- Jeg får at vide, at den båd, jeg i dag skal overtage, er ved at synke. Der bliver jeg jo virkelig påvirket, siger han til Ekstra Bladet, der møder ham i den lille lystbådehavn et par timer efter det hjerteskærende opkald.

På dagen, hvor Mikkel Gottlieb skulle overtage sin nye husbåd, sank den. Foto: Emma Buus Mosegaard

Pludselig var den på vej ned

En nabo på en af de nærliggende både var cyklet på arbejde klokken 6.30, hvor båden stod helt snorlige i vandoverfladen. Alt var, som det plejede.

Men da han vendte retur få timer senere, var båden pludselig ved at synke.

I første omgang trådte Hovedstadens Beredskab til, og siden har skadeserviceleverandøren SSG overtaget arbejdet med at tømme båden for vand.

En af teknikerne på stedet fortæller til Ekstra Bladet, at man for nuværende har mistanke om, at det er en strømafbrydelse, der kan være forårsaget af gårsdagens skybrud.

Skadeserviceleverandør SSG arbejder på at få tømt båden for vand. Selv tror Mikkel Gottlieb ikke på, at båden kan reddes. Foto: Kenneth Meyer

Dybt chokeret

I en måned har Mikkel Gottlieb set frem til at flytte sine ting og hele sit liv ind i husbåden.

- Jeg har følelserne ude på tøjet lige nu. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det her kunne ske. Jeg havde jo bare glædet mig til at få mine venner og familie herud og indvie den.

- Jeg er dybt chokeret og knust. Jeg prøver at være fattet i den her situation. Heldigvis har brandvæsnet og folk omkring mig været gode til at hjælpe, siger han.

Og det pibler da også frem med naboer, der er forbi for at se båden. Det er ikke hver dag, den slags sker, som en af dem siger.

Mikkel Gottlieb har heldigvis stadig et sted at bo på Christianshavn. Foto: Emma Buus Mosegaard

Forsikringssag

Sammen med den gamle ejer er de ifølge Mikkel Gottlieb kommet til den forståelse, at det er den gamle ejers forsikring, der må dække skaderne.

Han er af den opfattelse, at besigtigelsespapirerne ikke har været i orden, ligesom han ikke har fået overdraget papirerne, som det ellers var aftalt.

- Båden ikke ligefrem i den stand, jeg har besigtiget den i, så jeg mener ikke, jeg reelt har fået den overdraget.

Hvis skaderne på båden er uoprettelige, ved Mikkel Gottlieb ikke, om han kunne finde på at købe en ny husbåd.

- Jeg er nok blevet lidt skræmt, siger han.