Husbrand spærrer vej

Politiet er her til morgen rykket ud til en større brand, der raserer ved Næstvedvej i den sydsjællandske by Bårse.

- Brandfolkene er til stede og arbejder på at slukke branden, der er opstået i en beboelsesejendom, siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Michael Skræddergaard til Ekstra Bladet.

- Der var umiddelbart ikke nogen hjemme, og derfor er der ikke nogen, der skulle være kommet til skade.

Branden er af sådan en størrelse, at det har været nødvendigt at spærre vejen i begge retninger. Det betyder, at Næstvedvej mellem Bårse Runddel og Lundbyvej er lukket for trafik, mens alarmberedskabet får styr på situationen.

Der er ingen tidshorisont for, hvornår vejen bliver genåbnet eller for, hvornår branden skulle være slukket.

Busser, der normalt kører på strækning, kører i stedet via Lundbyvej, Ådalsvej og Hovedvejen i begge retninger, skriver P4 trafik på Twitter.

Opdateres ...