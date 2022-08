Husejer stoppede indbrudstyv

En kvik husejer jagtede og anholdt selv en af to indbrudstyve, der havde havde forsøgt at tvinge sig adgang til hans hjem, skriver TV Midtvest

Tirsdag var en uheldig dag for to knap så snedige indbrudstyve i landsbyen Kjellerup nord for Silkeborg.

Og det kan de takke ejeren af det hus, de forsøgte at bryde ind i, for.

Tirsdag morgen ved sekstiden lykkedes det en husejer at fange to indbrudstyve på fersk gerning - og selv anholde den ene.

Det skete, efter ejeren, der ikke selv var hjemme, opdagede de ubudne gæster på sin videoovervågning. Herefter tog han kontakt til sin bror, og sammen nåede de tilbage og havde succes med at jage tyvene væk - og foretage en civil anholdelse af en 34-årig mand.

Det skriver TV Midtvest.

Fraråder selvtægt

Da ejeren opdagede indbruddet, kontaktede han også politiet, som kort efter den civile anholdelse kunne tage over. Politiet har signalementet af den anden tyv, der formåede at flygte.

Kriminalkommissær i Silkeborg Peter Justesen beundrer den civile indsats, men rejser også en lille løftet pegefinger.

- Det er dejligt, at ejeren reagerer og ringer til os og selv kører ud og laver observationer.

- Den her gang gik de så skridtet videre og foretog en civil anholdelse. Det er ellers ikke noget, vi råder folk til selv at gøre, da der kan opstå en konflikt med tumult, siger Peter Justesen til TV Midtvest.