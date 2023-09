'Huset' og de nye straffe: - Ingen sammenhæng

Man håber også, at det nye system kan gøre arbejdet bedre for fængselsbetjentene, der lider under manglen på kollegaer, lyder det fra Kriminalforsorgen

Måske sad du klistret til skærmen søndag aften, da DR havde premiere på sin nye dramaserie 'Huset'.

En serie om et fængsel og fængselsbetjente, der i årevis har ladet de indsatte begå kriminalitet inden for fængslets mure uden at gribe ind.

Men måske var du også en af dem, der bemærkede, at Kriminalforsorgen - altså det direktorat, der har ansvar for alle landets fængsler - samme morgen udsendte en nyhed klokken 6.

Det var en nyhed om, at der nu indføres nye disciplinærstraffe i fængslerne for indsatte, der ikke overholder reglerne. Et tidsmæssigt pudsigt sammenfald med den nye, store DR-satsning.

Helt tilfældigt

Men det er altså bare det, der er tale om. Et pudsigt sammenfald. Det siger Lea Bryld, der er fungerende viceområdedirektør i Kriminalforsorgen og institutionschef for Vestre Fængsel.

Annonce:

- Ser jeg spøgelser, eller har I timet annonceringen af de nye regler med premieren på 'Huset'?

- Nej, det er helt tilfældigt. Det skulle være rullet ud i juni, men blev forsinket. Jeg ved slet ikke, om man vidste, hvornår serien kom ud. Jeg kan i hvert fald afkræfte, at der er en sammenhæng, siger Lea Bryld med et grin.

Hun har endnu ikke fået set sæsonpremieren, fortæller hun.

- Så det er ikke, fordi I vil komme en debat eller kritik i forkøbet, der kunne opstå i forbindelsen med serien?

- Nej, nej, slet ikke. Det har været under opsejling i mange år, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

DR's nye dramaserie om et kaotisk dansk fængsel havde premiere søndag. Det samme havde fire nye disciplinærstraffe i virkelighedens danske fængsler. Foto: Danni Riddertoft og Thomas Howalt Andersen/PR-foto

Fire nye straffe

Og det nye sanktionssystem har da også været på trapperne længe. I forbindelse med flerårsaftalen, der blev politisk vedtaget for et par år siden, besluttede man, at der skulle indgå nye disciplinærstraffe.

Annonce:

- Vi har altid haft straffe for at regulere adfærden i et fængsel. Der har været tre greb, nemlig strafceller, bøder og advarsler, men det har længe været et ønske, at der skulle være en bredere vifte af værktøjer, så man kunne sætte ind mere individuelt, siger Lea Bryld.

Med det nye system indfører man midlertidige straffe, der handler om udgangsforbud og begrænsninger på besøg, brevveksling og telefoni. Man fordobler også bødestørrelsen til 846 kroner, hvilket for en indsat er et betydeligt beløb. På den måde sikrer man, at der er flere sanktioner af forskellig hårdhed.

- Det handler om at have sanktioner, der kan stemme mere overens med det, de har lavet, siger hun.

Godt for rekrutteringen

Et tema i 'Huset' er, at fængselsbetjentene, der spilles af blandt andre Sofie Gråbøl, David Dencik og Youssef Wayne Hvidtfeldt, ikke håndhæver sanktionerne over for de indsatte, fordi der ikke er bemanding nok til den slags.

I virkelighedens fængsler er der da også netop mangel på fængselsbetjente landet over.

Annonce:

- Er de nye sanktioner også et forsøg på at afhjælpe problemerne med manglen på fængselsbetjente eller aflaste dem, der allerede er ansat?

- Det er et rigtig godt spørgsmål, for noget af det, vi også vil med det nye system, er at give fængselsbetjentene mere mulighed for at træffe nogle faglige skøn, når de giver sanktioner.

- Det kan i sidste ende gøre, at det bliver mere attraktivt at søge stillingerne, fordi man får lov til at bruge sin faglighed. Så på den måde kan det godt hjælpe på rekrutteringen og give en bedre og mere tilfredsstillende hverdag for fængselsbetjentene, der ikke alene bare skal kigge på et skema, siger Lea Bryld.

Der er dog stadig retningslinjer, siger hun, men dem kan fængselsbetjentene afvige fra, hvis de kan begrunde det.

Skærer ned på isolation

Et af formålene med de nye disciplinærstraffe er, at man vil nedbringe brugen af strafceller. Det er isolationsfængsling, hvor en fange fjernes fra fællesskabet.

Annonce:

- Der har jo altid været lidt debat omkring det menneskelige aspekt ved isolationsfængsling. Er det en del af årsagen til det nye system?

- Det er helt klart et hensyn. Det er jo også noget, som Dignity og ombudsmanden har haft fokus på i flere år, hvor der er sket en stigning i brugen af strafcelle. Så man ønsker at knække den kurve ved at sætte grænsen ved 14 dages isolationsfængsel og kun i meget grove overtrædelser af vores regler 28 dages strafcelle, siger Lea Bryld.