Huset solgt - så gik der ild i taget

En ny husejer har fået sig en kedelig nyhed, efter der mandag aften udbrød brand i et hus i Skovby, der ligger syd for Haderslev.

Huset var nemlig lige blevet solgt.

Det fortæller indsatsleder Karsten Donner til JydskeVestkysten.

En halv time efter branden var brudt ud, var den under kontrol. Men der var der allerede gået ild i husets tag og garage.

Husets tag var et bliktag, og da ilden brændte under tagets isolering, var det nødvendigt at tilkalde en stigevogn for at gøre det muligt at skære gennem husets tag og slukke branden.

Der var ingen personer i huset, da branden opstod.

Meldingen om branden kom klokken 20.58.