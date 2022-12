Husmorliv hos Islamisk Stat giver fængsel i fire år

En kvinde, der levede et liv som husmor hos Islamisk Stat i Syrien, straffes med fængsel i fire år.

Vestre Landsret har mandag skærpet straffen i forhold til byretten, der landede på fængsel i tre år. Det oplyser anklagemyndigheden.

Den afgørende forskel mellem de to afgørelser er, at dommerne har været uenige om, hvorvidt straffen skulle afkortes med den periode, hvor kvinden opholdt sig i al-Roj-lejren i Syrien.

Landsretten ser intet grundlag for at afkorte sanktionen. Og derfor falder hammeren tungere end i Retten i Esbjerg.

Den 35-årige kvinde kom i oktober sidste år hjem til Danmark med sine fem børn. Hun blev straks varetægtsfængslet.

Dommen skyldes, at hun fremmede en organisation, der har til hensigt at begå terror. Blandt andet levede hun i Raqqa. Desuden har hun tilstået at have opholdt sig i konfliktområdet uden tilladelse af den danske stat.

Normalt sker der afkortning i en straf, hvis personen har været frihedsberøvet i udlandet.

Men i dette tilfælde var den 35-årige ikke tilbageholdt i al-Roj-lejren i det nordlige Syrien som led i den danske straffesag, og derfor mente anklagemyndigheden ikke, at der var grundlag for den afkortning, som byretsdommeren var nået frem til.

I en pressemeddelelse udtrykker anklager Frederik Rasmussen fra Statsadvokaten i Viborg tilfredshed med mandagens dom til Aisha Camilla Noer Skinnerup.

- Det er en alvorlig sag at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat, også som medrejsende ægtefælle.

- Kvinden har erkendt sig skyldig i at holde hjemmet for sin mand og virket som husmor og derved fremmet terrororganisationen Islamisk Stats aktiviteter gennem en længere periode, udtaler han.