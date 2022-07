Husspektakler udviklede sig til knivstikkeri

En mand er blev stukket med en kniv og en anden anholdt i landsbyen Øster Assels i Morsø Kommune.

Den knivstukkede er uden for livsfare, fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Tidligt lørdag morgen modtog politiet to anmeldelser fra landsbyen Øster Assels i Morsø Kommune.

Den første løb ind klokken 06.05, hvor den lød på husspektakler på en adresse i landsbyen. 20 minutter senere lød alarmen så igen fra en ny adresse på samme vej, hvor en kvinde, der har tilknytning til adressen, anmeldte et knivstikkeri.

De to sager, fandt politiet ud af, hang sammen, og på stedet havde to mænd, der er bekendte, været oppe at toppes under drikkeri, inden den ene trak en kniv.

Politiet ønsker ikke at oplyse alderen på de to mænd, fordi landsbyen er lille, og de to mænd hurtigt ville kunne blive identificeret.

Det står endnu ikke klart, hvad der skete op til knivstikkeriet, og politiet vil nu foretage afhøringer, ligesom de også er til stede ved en gerningsstedsundersøgelse.

Der foreligger heller ikke en endelig rapport for, hvordan og hvor mange gange offeret blev stukket.