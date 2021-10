'Hvad er sandt - hvad er løgn?'

Maria Plintic er dybt påvirket af retssagen, der lige nu er i gang mod de to mænd, politiet mener, slog hendes datter ihjel. Begge nægter sig skyldige

Følelserne vælter rundt i Maria Plintics inderste i disse dage.

- Jeg føler så meget vrede, afmagt, had og smerte, at jeg føler, jeg er ved at sprænge i tusind stykker.