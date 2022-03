Hvem er den døde: Fandt knoglerester i cementblok

Har taget kreative metoder i brug for at identificere et muligt drabsoffer

Et par gjorde et chokerende fund under en hyggelig skovtur.

For enden af en lille, knap farbar skovsti og et par hundrede meter længere fremme, så de pludselig dele af et menneskekranium, der lå på jorden.

Da politiet kom til stedet, opdagede de en lille knogle, der stak op fra jorden i nærheden af kraniet. Og en eftersøgning med lighunde afslørede flere rystende fund.

På stedet fandt de en cementblok med knoglerester i, små knoglefragmenter et par hundrede meter fra kraniet og resterne af nogle plastic-kasser, der var næsten helt brændt bort.

Fundet skete i det sydlige Halland i Sverige i januar 2020, og det stod hurtigt klart for politiet, at der var tale om en forbrydelse. De indledte derfor en drabsefterforskning.

Foto: Polisen

Svensk politi har taget adskillige kreative metoder i brug for at svare på spørgsmålene: Hvem var manden? Og hvordan og hvorfor endte han der?

Alligevel er det ikke lykkedes at identificere ham.

- Selvom vi har søgt i flere end 50 landes dna-register har vi ikke fundet frem til en identitet, siger Lars-Gunnar Perlinger, der står for efterforskningen hos politiet i Halland, i en pressemeddelelse.

Familie-dna-søgninger har heller ikke båret frugt.

Der er blandt andet gennemført kulstof 13 og 14-undersøgelser, der viser, at den afdøde blev født uden for Skandinavien i midten af 1980'erne, og undersøgelser af tandsættet taler for, at han er fra Østeuropa.

Spor afslører dødstidspunkt

Ifølge analyserne var manden mellem 30 og 40 år, da han døde, og omkring 1,75-1,80 meter høj.

- Han er død på et tidspunkt efter 2015, men spor på stedet viser, at han blev lagt der i sommeren eller efteråret 20109. dette kan betyde, at forbrydelsen er sket på et andet sted end der, hvor kroppen blev fundet, siger Lars-Gunnar Perlinger i en pressemeddelelse.

De smeltede plastickasser, der blev fundet gravet ned på findestedet, havde græs, der sad fast på undersiden, hvilket fik politiet til at konstatere, at de havde stået på en græsplæne, inden de blev gravet ned.

Og en professor fra det naturhistoriske museum i Stockholm, der er ekspert i græs, undersøgte, hvilket udviklingsstadium græsset havde.

- Han kom frem til, at det var kommet der mellem juni og september 2019. Altså fire til syv måneder inden, vi fandt skeletdele, siger Lars-Gunnar Perlinger.

Offentliggør ansigtsrekonstruktion

En trøje, som blev fundet, viser sig at være lavet i efteråret 2018 og er solgt i blandt andet Sverige, Tyskland og Tjekkiet.

Sidste skud på stammen var, at politiet i Halland sidste år hyrede en ansigtsrekonstruktør, som rekonstruerede ansigtet ud fra kraniets form og andre oplysninger fra efterforskningen.

Det var arkæologen og kunstneren Oscar Nilsson, der fik opgaven.

I første omgang blev billederne af ansigtet sendt ud til en ny søgning til en lang række lande uden resultat. Derfor går de nu offentligt ud med det.

- Ved nu at gå bredt ud med de billeder og de oplysninger, vi har fået, håber vi, at nogen i Sverige vil genkende ham, siger Lars-Gunnar Perlinger.