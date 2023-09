Hver femte bilist fældet

Mange sønderjyske bilister får en rudekuvert fra politiet ind ad brevsprækken i den kommende tid.

Syd- og Sønderjyllands Politi har nemlig foretaget fartkontrol i Nybøl, cirka 10 kilometer fra Sønderborg. Her kørte 72 bilister for hurtigt. Det svarer til hver femte bilist på strækningen, hvor fartgrænsen er 60 km/t. Den højest målte hastighed var hele 93 km/t.

Det oplyser politikredsen i et opslag på det sociale medie X.

Opfordrer borgere

Politiet skriver i opslaget, at utrygge borgere i området havde henvendt sig til fartkontrollen.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Michael Karlsen, opfordrer borgere til at henvende sig via politikredsens hjemmeside, hvis de kender til strækninger, hvor bilister kører for hurtigt.

- Jo flere steder, vi kender til, jo flere steder kan vi skabe tryghed, siger han til Ekstra Bladet.