Hvidvask-sag: Bander spiller en rolle

Politiet mangler endnu at fange de helt store fisk, efter de torsdag slog til i en kæmpe landsdækkende aktion, hvor de anholdte 135 personer over hele landet og sigtede dem for hvidvask.

De anholdte fungerer ifølge ledende politiinspektør ved National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) Torben Svarrer som såkaldte muldyr, der har stillet deres konti til rådighed for bagmændene.

Bagmændene trækker ifølge politiinspektøren ved NSK tråde til det organiserede kriminelle miljø. Hvilke grupperinger, der kan være tale om, ønsker Torben Svarrer ikke at uddybe.

- Det, vi ved helt overordnet, er, at bandestrukturerne - også i den her sammenhæng - spiller en rolle. Hvem det er og i hvor stort omfang, kan jeg ikke sige, siger politiinspektøren til Ekstra Bladet.

NSK holdt torsdag doorstep, hvor politiinspektør Torben Svarrer fortalte om den massive indsats. Foto: Anthon Unger

Millioner af kroner

Ifølge Torben Svarrer er særligt ældre mennesker blevet svindlet i sagen for sammenlagt 13,5 millioner kroner.

Det er foregået ved, at ofrene er blevet ringet op af bagmændene, som har udgivet sig for at være fra politiet, skat eller en anden myndighed.

Gerningsmændene har herefter haft held til at overtale borgerne til, at de skulle overføre deres penge til muldyrene - altså nogle af de 135 sigtede.

- Nogle (af de anholdte, red.) er måske lidt naive. Andre er fuldt vidende om det, som de gør, altså stiller deres konto til rådighed for de her organiserede kriminelle, sådan at de er med til at vaske penge videre over i kriminelle organisationer, siger Torben Svarrer.

Han fortæller videre, at hvidvasken er så organiseret, at der både er tale om rekrutteringsmetoder for muldyr og drejebøger for fremgangsmetoder for, hvordan man kan snyde ældre borgere.

- Jeg synes personligt, at der er tale om meget afstumpet kriminalitet. Jeg synes faktisk, at det er skræmmende, at der findes drejebøger, som du kan købe på internettet, siger politiinspektøren.

Næste skridt bliver nu at afhøre de anholdte og følge deres pengespor for at fange bagmændene, oplyser Torben Svarrer.

