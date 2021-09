Hvorfor skulle han dø?

Efter en 26-årig mand blev dræbt tirsdag aften, har politiet været på gerningsstedet for at indsamle beviser, der kan hjælpe til at opklare forbrydelsen

Hvad bragte en 26-årig mand fra Vanløse til indre Nørrebro i de sene aftentimer? Var han alene? Hvem mødte han? Og hvorfor skulle han overfaldes, stikkes ned og dræbes?

Politiet står med flere ubesvarede spørgsmål end besvarede, efter at Hans Tavsens Gade på Nørrebro i går kort før klokken 23 blev forvandlet til et gerningssted.

- Ingen er anholdt, og vi ved ikke, om der er en eller flere gerningsmænd. Vi har heller ikke noget motiv endnu, siger efterforskningsleder ved Københavns Politi Bjarke Dalsgaard Madsen til Ekstra Bladet.

Han understreger, at politiet har brug for vidner.

– Vi er meget, meget interesserede i at høre fra folk, der har set noget i området. Det kan for eksempel være, at de har overværet et lille skænderi eller optrin, som ikke har virket mistænkeligt, men som godt kan være vigtigt alligevel.

– Vi vil også meget gerne høre fra folk, der har set offeret bevæge sig rundt i området før drabet, eller måske ligger inde med privat overvågning. En del har jo dashcams i bilerne. Det vil vi også meget gerne have.

En del af gaden ved gerningsstedet har været spærret af hele natten, og onsdag morgen arbejdede politiet stadig i området. Der var blod på brostenen ved indkørslen til kirken, men som noget af det sidste kom brandvæsnet i løbet af formiddagen og spulede blod af fortovet. Nysgerrige skolebørn fra skolen på den anden side af vejen stod bagefter koncentrerede og kiggede, om der var spor tilbage.

Onsdag formiddag pakkede de sidste betjente sammen og kørte fra gerningsstedet.

Undersøger området for spor

Morgenen er gået med at indsamle spor. Ekstra Bladets fotograf på stedet fortæller, at politiet blandt andet har undersøgt og tømt en container for enden af vejen.

Drabet skete lige ved siden af Hellig Kors Kirke, og en betjent har sammen med en hund gennemsøgt græsarealet på siden af kirken, hvor spor er blevet indsamlet og puttet i poser.

Containeren, vis indhold skal undersøges. Foto: Kenneth Meyer

På det græsareal stod der tidligere tre borde-bænkesæt, men også de er blevet taget med af betjentene.

Betjente har også i løbet af morgenen åbnet kloakdæksler for at magnetfiske, ligesom de har været oppe på flere tage for at lede efter spor.

Det var tre bord bænkesæt som disse, politiet tog med fra stedet. Foto: Kenneth Meyer

- Det er lidt for tæt på

Mens Ekstra Bladets journalist er på stedet, kommer en ung kvinde cyklende ad Hans Tavsens Gade, hvor drabet skete. Hun stopper op, da hun når til gerningsstedet, og op af cykelkurven tager hun en buket røde roser, som hun lægger ved et træ.

Hun fortæller, at hun bor i området, og hun selv gik på skolen over for, da hun var yngre. Så da hun læste, at en mand var død, besluttede hun sig for at lægge en buket. Og så cykler hun videre.

En kvinde, der bor i nærheden, fortæller til Ekstra Bladet, at hun ikke bemærkede noget tirsdag aften.

- Det plejer at være stille og roligt her, og jeg tænkte, at det måtte være nede i den anden ende af gaden. Så jeg blev da lidt forskrækket, da jeg kiggede ud af vinduet og så, at det var lige ude foran vores vinduer, siger hun.

- Jeg har boet her i mange, mange år, så det har ikke ændret noget for mig. Men vi håber da, at vi finder den, der har gjort det. Det er lidt for tæt på. Men vi har ikke tænkt os at flytte.

Familien ikke underrettet

Den dræbte var fra Syrien, men har boet i Danmark i omkring ti år. Bjarke Dalsgaard Madsen fortæller til Ekstra Bladet, at man fortsat mangler at finde den 26-åriges familie.

- Men vi er fortrøstningsfulde. Dem skal vi nok finde, hvad enten de så er i Danmark eller i Syrien. Vi ved jo, hvem han er.

- Har I fundet gerningsvåbnet?

- Det vil jeg gerne holde tæt ind til kroppen

- Hvad med overvågning?

- Vi har ikke sikret overvågning af selve drabet, men hvad vi har fra sidegaderne, vil jeg også gerne holde tæt ind til kroppen.

I håb om, at nogen har set offeret, før han blev offentliggjort, har politiet udsendt nedenstående signalement.

Hvis du har oplysninger, der kan hjælpe med opklaringen, kan politiet kontaktes på tlf. 114.