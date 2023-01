I brand-drama med små tvillinger

Tvillingerne på fire en halv måned lå og sov, mens Frederik Hjorth og hans hustru lige havde spist en nytårsmiddag i ro og mag, da han opdagede en meget kraftig lugt af fyrværkeri eller røg gennem trækkanalen i deres lejlighed på Mågevej i Københavns nordvestkvarter.

Det blev starten på en kaotisk afslutning på årets sidste aften.

- Vi er totalt i chok. Vi er nu ude hos svigerforældrene. Og det er først nu, at vi er nået til at føle noget, siger Frederik Hjorth.

Da han kiggede ud af vinduet, så han blå blink, og da han kom ned på gaden, kunne han se, at brandvæsnet var i gang med at slukke en større brand i taget på den gamle bygning fra 1943, der består af tre opgange.

Branden var forårsaget af ild i en container, der brændte op ad gavlen, og Frederik Hjorth kunne se, at brandvæsnet var i gang med at sprøjte skum på taget. Tæt på 50 brandfolk var involveret i slukningen af branden, der brød ud omkring kl. 20.30.

Frederik Hjorth blev ved med at spørge, om de skulle evakueres, men han kunne ikke få noget svar.

Kaotisk situation

- Hele den del var kaotisk. Jeg forstår ikke, at der er ikke er en fast protokol for, hvad man skal gøre. Vi har tvillinger på fire en halv måned, så vi skulle ikke bare gribe os selv, siger han.

Han gik derefter op i deres lejlighed på anden sal igen, hvor uroen bredte sig for, hvordan det udviklede sig.

Efter et stykke tid bankede først nogle brandmænd på, som ikke kunne fortælle, om de skulle evakueres. Og hvad Frederik Hjorth oplever som sekunder efter bankede politiet på og sagde, at nu skulle de hu hej ud med det samme.

Foto: Kenneth Meyer

- Min kone reagerede ved at samle tøj til børnene. Og jeg tog et kamera og begyndte at fotografere inventaret. Man reagerer jo på forskellige måder, og det var ren panik, siger han.

I alt omkring 24 lejligheder er blevet evakueret, og der blev lavet et samlingssted i den nærliggende Ansgarskirken.

Frederik Hjorth og hans hustru havde i skyndingen glemt bilnøgler og barnesæder til børnene, men de fik presset på, så brandvæsnet gik ind i deres lejlighed for at hente dem. Og nu er de så hos svigerfamilien.

- Det værste er uvisheden. Vi aner ingenting. Vi er nødt til at opsøge informationer via de andre beboere, siger han.

Årsag ukendt

Den centrale vagtleder i Københavns Politi, Henrik Brix, fortæller, at branden opstod i en skraldecontainer, der har bredt sig til et skraldeskur. Herefter er flammerne blevet så høje, at de får fat i taget.

Foto: Kenneth Meyer

- Hvad der forårsager branden i den første container, ved vi ikke. Det kan være fyrværkeri eller alt muligt andet, siger Henrik Brix

- Og I kan ikke sige, om det er påsat?

- Ikke for nuværende. Nu er det nytårsaften, og der er noget, der tyder på, at det kan være en vildfaren raket. Men det kan vi ikke skråsikkert sige endnu i hvert fald.

Skadestedet skal nu undersøges af teknikere. Der er dog ikke meget tilbage af containeren eller skuret.

Kort før klokken 14 fortæller Frederik Hjorth, at de har været i kontakt med politiet, som fortæller, at deres lejlighed er blevet frigivet.

Han ved dog ikke, om det er muligt for dem at bo der, fordi der så vidt vides ikke er hverken varme, strøm eller gas.

Hvorvidt det også gælder øvrige beboere, er uvist.