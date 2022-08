I dag skal Sanjay Shah for retten

Han er tiltalt for at have snydt den danske statskasse for næsten ti milliarder kroner.

Mandag morgen klokken 08.30 lokal tid skal svindeltiltalte Sanjay Shah for en dommer i Dubai. Det svarer til 06.30 dansk tid.

Den 51-årige britiske forretningsmand forventes selv at møde op i retslokalet, hvor en dommer skal vurdere, om han skal udleveres til retsforfølgelse i Danmark.

Sanjay Shah blev anholdt i Dubai i juni.

Selv om det med danske øjne kan virke som en højprofileret og spektakulær sag om mange skattekroner, kan retsmødet ikke dækkes tæt af danske journalister undervejs.

Det er - ligesom i Danmark - strengt forbudt at tage billeder eller optage video i og ved retten. Det danske generalkonsulat i Dubai har fået besked om, at hverken udstyr eller kameraer er tilladt i retsbygningen.

Jubler over anholdelse af Sanjay Shah: 'Virkelig gode nyheder'

Den danske repræsentation ville inden retsmødet sende en anmodning om at lade journalister tage deres udstyr - såsom computere - med ind.

Men generalkonsulatet anser sandsynligheden for at få en tilladelse for at være lav.

For at undgå et overfyldt lokale er det desuden anbefalet, at kun op mod fem journalister dukker op, og de har ikke lov til at foretage interviews med nogen på stedet. Man må alene observere, forlyder det.

Det forventes, at der vil komme en afgørelse fra dommeren mandag.

Ifølge TV 2 kan den afgørelse appelleres til Dubais højesteret, som så skal vurdere spørgsmålet.

Shah blev anholdt i Dubai i juni på baggrund af en international arrestordre, som danske myndigheder fik udstedt på den britiske forretningsmand.

Hovedmand i sagen om udbytteskat er anholdt i Dubai

Indtil for nylig har Danmark og De Forenede Arabiske Emirater ikke haft nogen aftale om udlevering af personer til retsforfølgelse.

Men i marts var daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) i hovedstaden Abu Dhabi, hvor han underskrev en samarbejdsaftale.

I juni kvitterede emiraternes myndigheder så ved at anholde Shah.

De vil mandag tage stilling til, om der er grundlag for at udlevere ham til Danmark.

Det kræver blandt andet, at handlingen også er ulovlig i Emiraterne, før Shah kan udleveres.

- Det er en kompliceret sag, så der skal nok bruges noget krudt på at overbevise retten i Emiraterne om, at grundlaget for udlevering er i orden, sagde Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet på Københavns Universitet, til Ritzau i juni.

Brite tiltales for at lænse den danske stat for 320 millioner

Shah er tiltalt for bedrageri af den danske statskasse for cirka 9,7 milliarder kroner. Det er ifølge anklagemyndigheden sket gennem svindel med refusion af udbytteskat.

Hvis Shah går med til at lade sig udlevere, eller hvis domstolen afgør, at han skal udleveres, skal det ske inden for 30 dage.

Her vil han så blive sat på et fly, og om bord vil der være dansk politi til stede, som kan anholde ham, når flyet er landet på dansk grund.

Efterfølgende vil en dansk straffesag mod manden kunne gå i gang.

Der er allerede reserveret datoer ved Retten i Glostrup til sagen.

60 retsdage er afsat, og den første er 14. august 2023.

Sanjay Shah har fået beskikket en dansk forsvarer, advokat Kåre Pihlmann, men han er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse om sagen.

Bagmandspolitiet bløder medarbejdere: - Voldsomt

Læs også: Tiltalt i svindelsag til 12,3 miliarder: Sanjay Shahs vilde luksusliv