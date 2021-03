I dag starter retssagen: Tårevædet kandidat slap

I dag starter retssagen om George Floyds død. Det er en retssag, som flere har gruet for at blive nævninge i

I dag starter retssagen mod den 44-årige politimand Derek Chauvin, som er tiltalt for drabet på George Floyd i maj sidste år. Men det har været noget af et arbejde at finde nævninge til den spektakulære retssag.

Omkring 70 personer var igennem flere spørgerunder, da man skulle udvælge den jury, der skal tage stilling til, om Derek Chauvin skal findes skyldig i drabet på George Floyd. Det tog to uger at udvælge juryen.

Et lettelsens suk

En potentiel nævning fortalte under udvælgelsen advokaterne, at hun frygtede for sin families sikkerhed, hvis hun skulle sidde med i juryen, og hun slap et lettelsens suk, da hun fik at vide, at hun slap.

Ifølge Politico var en række af dem, der skulle igennem spørgerunden, tydeligt nervøse, og mindst én var 'tårevædet'.

En anden viste ingen tegn på frygt. Det var en sort mand i 30'erne, som i et spørgeskema skrev, at retssagen vil blive den største i hans liv, og at han 'ville elske at være en del af den.' Han blev udvalgt med løftet om, at han vil kunne sætte udefrakommende påvirkninger til side.

Under anholdelsen af George Floyd pressede Deres Chauvin sit knæ mod Floyds hals i næsten ni minutter, imens Floyd gentagne gange sagde 'jeg kan ikke trække vejret.'

Den 44-årige politibetjent Derek Chauvin er tiltalt for blandt andet uagtsomt manddrab. Foto: Ritzau Scanpix

Hændelsen blev filmet af et vidne, og videoen gik viralt. Det startede en enorm protestbevægelse i USA og rundt om i verden.

Massevis af protester

Omkring retten i Hennepin County, Minnesota, hvor retssagen skal finde sted, er der opsat høje hegn, der skal beskytte retsbygningen og personerne i den, når retssagen mod Derek Chauvin begynder senere mandag.

Det har man sat op, fordi man frygter, at der kan opstå voldelige protester, hvis Chauvin ikke dømmes.

George Floyds familie får 27 millioner dollars

Sagen om George Floyds død 25. maj 2020 har nemlig skabt røre, og protesterne i dagene og ugerne efter hans død spredtes til hundredvis af amerikanske byer og flere steder i verden, hvor blandt andre protestbevægelsen Black Lives Matter førte an.

Også i Danmark gik omkring 15.000 mennesker på gaden alene under den første demonstration.

Demonstranter flokkes allerede i Hennepin County, hvor retssagen skal finde sted. Der er sat massive hegn op for at beskytte de deltagende i retssagen. Foto: Kerem Yucel/Ritzau Scanpix

Slogans som 'I can't breathe' og 'Black lives matter' blev centrum for demonstrationerne, der ikke blot handlede om George Floyds død, men som generelt kom til at omhandle politivold og raceuligheder i USA.

Det skete der Anholdelsen

Anholdelsen af Floyd skete, da en købmand i Minneapolis tilkaldte politiet, fordi han mistænkte Floyd for at have betalt en pakke cigaretter med en falsk 20 dollarseddel. Da politiet ankom, sad Floyd ifølge Ritzau i en bil med to andre. Da betjentene fik Floyd ud af bilen, lagde de ham i håndjern og forsøgte at få ham ind i politibilen. Floyd lagde sig på jorden for at undgå at komme ind i politibilen, og fortalte at han ikke vil sætte sig derind, fordi han var klaustrofobisk og angst. Her ankom to andre betjente - heriblandt den 44-årige sigtede Derek Chauvin. Og selvom Floyd på dette tidspunkt allerede sad i politibilen, rev Derek Chauvin ifølge Ritzau ham ud af bilen, hvorefter Floyd igen landede på jorden. Otte minutter og 46 sekunder

Det er her, den drabssigtede politibetjent placerede sit knæ på Floyds nakke, hvilket han fortsatte med i flere minutter. Efter seks minutter tjekkede en af de andre betjente hans puls, men måtte konkludere, at der ikke var nogen. Inden Floyd mistede bevidstheden, sagde han gentagne gange, at han ikke kunne trække vejret. Folk på gaden bad flere gange politiet stoppe, men uden held. Da en ambulance ankom, havde Derek Chauvin i otte minutter og 46 sekunder presset sit knæ mod Floyds nakke. Knap halvanden time efter politiet modtog anmeldelsen, blev George Floyd erklæret død på hispitalet. Efter Floyds død viste obduktionen, at Floyds havde fentanyl og metamfetamin i blodet. Vis mere Luk

Retssagen

Og i dag starter altså retssagen mod den 44-årige betjent, og han står over for nogle alvorlige sigtelser.

Ifølge et dokument, som The New York Times er i besiddelse af, er Derek Chauvin tiltalt for det, der hedder 'third degree murder' og 'second degree murder'. Du kan blive klogere på sigtelserne i faktaboksen herunder.

Den udvalgte jury består ifølge Ritzau af seks hvide kvinder, tre sorte mænd samt to kvinder af blandet race og en sort kvinde.

De tre andre betjente, der var til stede under anholdelsen, forventes at komme for en særskilt retssag til august.

Drabssigtelser Derek Chauvin er sigtet for 'third degree murder' og 'second degree manslaughter'. De forskellige grader af drabssigtelser handler i høj grad om forsæt. 'Third Degree Murder' er, når man udfører en handling, som er yderst farlig for andre uden hensyntagen til livet, men også uden forsæt til at slå ihjel. Altså mener politiet ikke for nuværende, at Derek Chauvin ønskede at slå George Floyd ihjel, da han pressede sit knæ ned på hans hoved i knap ti minutter. Maksimumstraffen for third degree murder er 25 år. Manslaughter er det, vi herhjemme kender som uagtsomt manddrab. Second-degree manslaughter er når en person udfører en handling og bevidst tilsidesætter risikoen for, at en anden person kan komme til skade eller i værste fald død. Maksimumstraffen er 10 år.

