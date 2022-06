I fængsel for at bedrage og true sexhungrende mænd

Fire unge mænd udgav sig for at være kvinde, der solgte sex på sociale medier. I stedet var det et stort svindelnummer, og mændene er nu idømt fængselsstraffe for bedrageri og afpresning

Et kæmpe svindelnummer, hvor fire mænd, der på sociale medier udgav sig for at være en kvinde, som solgte forskellige seksuelle ydelser, nåede et foreløbigt punktum tirsdag ved Retten i Viborg,

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter adskillige retsdage i løbet af de to seneste måneder blev de fire mænd i alderen fra 22 til 26 år kendt skyldige i afpresning og bedrageri af særlig grov beskaffenhed, og de blev efter skyldskendelsen dømt med de følgende fængselsstraffe:



• En 22-årig mand fra Vejle skal to år og seks måneder i fængsel.

• En 24-årig mand fra Viborg fik en dom på tre år og seks måneders fængsel.

• En anden 24-årig mand også fra Viborg fik en dom på fire års fængsel.

• En 26-årig mand ligeledes fra Viborg fik den længste straf og skal fem år i fængsel.

Ved at udgive sig for at være en kvinde, der solgte seksuelle ydelser, fik de fire dømte en lang række andre mænd til at overføre penge for ydelser, som aldrig blev leveret.

De fire unge mænd afpressede også i mange tilfælde de mandlige kunder ved at true dem med at fortælle deres familie, venner eller arbejdsgiver, at de havde forsøgt at købe sig til sex via internettet. Ofrene har hver især overført mellem 100 og helt op til knap 80.000 kroner i en kombination af falske forventninger og frygt for, at de blev afsløret over for deres familie, venner og kolleger.

De fire tiltalte blev for dømt i alt 322 forhold, og de har svindlet og truet sig til i alt 1,2 millioner kroner.

35-årig kunde fik sagen til at rulle

Sagen begyndte i efteråret 2020, da en 35-årig midtjysk mand henvendte sig til Midt- og Vestjyllands Politi og fortalte, at han var blevet snydt på det sociale medie Snapchat, og at han efterfølgende var blevet afpresset til at overføre i alt 1700 kroner.

Den 35-årige mands anmeldelse blev startskuddet til et omfattende efterforskningsarbejde hos lokalpolitiet i Viborg, hvor digitale spor ledte Midt- og Vestjyllands Politi frem til de fire mænd, der nu er dømt.

En 35-årig mand tog det første skridt til det, der siden blev en omfattende efterforskning og sag om trusler, bedrageri og afpresning, hvor sexhungrende mænd på jagt efter seksuelle ydelser på sociale medier betalte i alt 1,2 millioner kroner til de fire dømte svindlere. Foto: Fred Tanneau/Ritzau Scanpix

Under efterforskningen er en lang række forurettede og vidner blevet afhørt, ligesom Midt- og Vestjyllands Politi gennemførte flere ransagninger – også af telefoner og andet IT-udstyr.

240 forurettede

Anklageskriftet omfattede 322 forhold med tilsammen 240 forurettede (ofre), og for anklager Katrine Melgaard fra anklagemyndigheden ved Midt og Vestjyllands Politi har det været en stor og speciel sag at skulle føre.



- Det er en meget usædvanlig sag med mange forhold, mange ofre og store værdier, og der er jo tale om en relativt ny form for kriminalitet, som foregår via de sociale medier. Derfor har vi ikke rigtigt haft nogle lignende sager fra tidligere, som vi har kunne læne os op ad, siger Katrine Melgaard og fortsætter:

- Derfor har jeg selvfølgelig også været meget spændt på, hvad retten kom frem til, men jeg er rigtigt tilfreds med, at alle de fire mænd nu skal flere år i fængsel.



Anklageren havde argumenteret for domme på mellem fire et halvt års og seks års fængsel. Retten landede altså lidt lavere.



Tre af de dømte – de tre mænd fra Viborg - har siddet varetægtsfængslet i ni måneder siden 23. september 2021, mens den 22-årige mand fra Vejle først blev varetægtsfængslet 12. januar i år.



De tre yngste modtog dommen. Den 26-årige mand fra Viborg udbad sig betænkningstid.

Alle fire mænd er fortsat varetægtsfængslet efter dommen.