I kritisk tilstand efter kursusforløb

En 41-årig mand er i kritisk tilstand, efter at han onsdag eftermiddag blev fundet livløs i et bassin på Hotel Viking i Sæby.

Manden ligger i respirator, oplyser René Kortegaard, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

De præcise omstændigheder omkring ulykken er endnu ikke fastlagt, men manden var på hotellet i forbindelse med et kursus på stedet. Han var indlogeret som gæst.

Manden blev fundet i et badebassin i hotellets wellness-anlæg, bekræfter hotellets direktør, Brian Fabricius, over for TV2 Nord.

Der blev straks ringet til politiet, da den 41-årige blev fundet. Det skete klokken 17.39 onsdag.

Intet tyder dog på, at der skulle ligge noget kriminelt bag episoden, fortæller vagtchef René Kortegaard.

- Vi har været deroppe, men det er ikke en politisag. Intet tyder på en forbrydelse, siger han.

- Han blev fundet i vandet, hvorefter man får ham op, og man får liv i ham igen. Men han er indlagt i kritisk tilstand, siger René Kortegaard.

Fordi manden var på hotellet i forbindelse med et kursus med sin arbejdsplads, kigger Arbejdstilsynet også nærmere på ulykken.

Både hotellets personale og gæster har fået hjælp efterfølgende. En krisepsykolog har været på stedet siden onsdag aften, skriver TV2 Nord på sin netavis.