I livsfare under gravko: Datter skrev rørende dagbog

’Kære Far. Håber du har sovet godt og er fri for smerter. Vi kommer snart og henter dig’, lyder de første linjer i den dagbog, som Claus Grønborgs datter Tess startede med at skrive til ham på Rigshospitalet, samme dag, som hendes far blev livsfarligt kvæstet i en voldsom ulykke, hvor hans gravko gled ned i en voldgrav.