I morgen falder afgørelsen: - Han er forhåbningsfuld

Torsdag klokken 15 afsiger Østre Landsret kendelse om varetægtsfængslingen af spionchefen Lars Findsen, der har siddet bag tremmer de seneste to måneder, mistænkt for at have røbet statshemmeligheder.

Tirsdag blev sagen taget op i landsretten, og over to dage har de skullet tage stilling til, om Findsen skal forblive varetægtsfængslet, som Københavns Byret har besluttet, eller om han skal løslades.

Forhåbningsfulde

Efter onsdagens retsmøde fangede Ekstra Bladet Lars Findsens forsvarsadvokater foran Østre Landsrets lokaler i Nordhavn i København.

- Nu ser vi bare frem til at få en afgørelse, og det er sådan stort set den eneste kommentar, vi har lige nu. Det har været nogle lange dage i Landsretten, sagde Lars Kjeldsen, den ene forsvarer.

Adspurgt hvordan spionchefen har det, svarer den anden forsvarer, David Neutszky-Wulff:

- Han har det godt. Han er forhåbningsfuld. Vi er også forhåbningsfulde.

- Vi blev lyttet opmærksomt og venligt til af Landsretten. Det er vist det eneste, man kan bede om på nuværende tidspunkt. Nu håber vi bare på det bedste.

Findsens to advokater, David Neutszky-Wulff (tv) og Lars Kjeldsen (th), ankommer til Østre Landsret tirsdag 15/2. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Problemer med dørlukningen

Indtil videre ønsker forsvarsadvokaterne ikke at kommentere på, hvad der er foregået under de seneste dages retsmøder, men David Neutszky-Wulff fortæller, at de i hvert fald arbejder på at få deres klient løsladt.

- Hvad står i vejen for at få ham ud?

- Det kan jeg heller ikke komme ind på. Der er nogle problemer med dørlukningen. På et tidspunkt kommer der måske noget lys over alt det her, og så kan jeg besvare alle jeres spørgsmål, afslutter han.

Lars Findsen, der er tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, er mistænkt for at have lækket højtklassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne, og ved seneste fristforlængelse, hvor byretten valgte at forlænge varetægtsfængslingen, begrundede retten det med, at Findsen kan vanskeliggøre efterforskningen samt fortsætte med at dele fortrolige oplysninger.

Retsmøderne er trods protester fra pressen både tirsdag og onsdag foregået bag lukkede døre, og offentligheden kender derfor stadig ikke til den specifikke sigtelse, der er rejst mod den tidligere FE-chef.

I en pressemeddelelse oplyser Østre Landsret, at de torsdag, når parterne i sagen er underrettet om resultatet, vil udsende en pressemeddelelse om udfaldet af kæresagen.

Presset på regeringen stiger

De seneste par dage har en række topembedsfolk været ude at kritisere regeringen skarpt for håndteringen af hele FE-sagen.

Ekstra Bladet prøvede forgæves at få svar på, hvordan Lars Findsen forholder sig til de seneste udmeldinger:

- Det har jeg ingen anelse om. Det har jeg ikke snakket med ham om, siger forsvarer Lars Kjeldsen til Ekstra Bladet.