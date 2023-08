Ibi-Pippi idømt et års ubetinget fængsel for hærværk

VESTRE LANDSRET, VIBORG (Ekstra Bladet): Den 46-årige provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard er tirsdag eftermiddag blevet idømt et års ubetinget fængsel for hærværk.

Hun er også dømt til at betale erstatning på knap 1,9 millioner kroner for de skader, hærværket påførte et Asger Jorn-maleri.

Den kontroversielle sag, som har baggrund i, at Ibi-Pippi Orup Hedegaard i april 2022 gik ind på Museum Jorn i Silkeborg midt i åbningstiden og tilføjede værket 'Den Foruroligende Ælling' et påklistret billede af sig selv, hvor hun ses titte frem fra et klækkende æg, og derudover skrev sin signatur med sort sprittusch på maleriet, er uden fortilfælde.

Ved Retten i Viborg blev den 46-årige midtjyske provokunstner, som var hidtil ustraffet, i marts i år idømt en ubetinget fængselsstraf på halvandet år og derudover et krav om erstatning på knap 1,9 millioner kroner.

Hun har hele tiden erkendt sig skyldig i hændelsforløbet, og at hendes handling mod Jorn-maleriet retteligt var hærværk.

Hendes forklaring på, hvorfor hun udførte det, hun selv kalder en kunstnerisk happening, er, at hun ville sætte fokus på, hvem der egentlig har rettighederne til et kunstværk.

For Jorns værk blev skabt ved, at den verdenskendte Cobra-maler i sin tid købte et landskabsmaleri på et loppemarked, hvorefter han malede en stor markant and på. Dermed skabte han det værk, han selv kaldte 'Den Foruroligende Ælling'.

Ibi-Pippi Orup Hedegaards happening var ifølge hende selv blot en dobbelt-modificering af Jorns tilføjelse til et originalt billede. Ibi-Pippi kaldte værket - efter hun selv havde lavet sin tilføjelse - for 'Den Foruroligende Kælling'.

Domsmandsretten brugte omtrent en time på at votere dommen. Landsretten var enig med byretten i selve sagens substans men valgte altså at nedsætte fængselsstraffens længde med en tredjedel fra halvandet til nu et år.

Umiddelbart efter domsafsigelsen talte Ekstra Bladet med Ibi-Pippi:

- Det var ikke den afgørelse, jeg havde håbet på, men det er dog en markant forbedring i forhold til det, byretten kom frem til, sagde hun.